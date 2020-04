Ihr Name

Dreieinhalb Jahre nach der Schließung des Evangelischen Krankenhaus gerät dessen Träger erneut in die Kritik. Denn Helfer, die Teile des Gebäudes seit Ende März für die Stadt Zweibrücken als Corona-Nothospital und -Ambulanz hergerichtet haben, sind dort auf schockierende Funde gestoßen: Viele Patientenakten waren unverschlossen gelagert, Namen, Adressen und Krankheits-Befunde von Patienten waren frei zugänglich.

Dies bestätigte auf Merkur-Anfrage Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD). „Wir mussten feststellen, dass an der einen oder anderen Stelle Zugang zu Patientenakten war, die aus unserer Sicht schützenswert sind. Wir haben deshalb den Träger informiert und gebeten, entsprechende Maßnahmen einzuleiten.“ Dies sei am 30. März geschehen. Daraufhin seien Vertreter des Trägers vor Ort gewesen und der Träger habe die Stadt informiert, dass nun Schutzmaßnahmen ergriffen worden seien. Eingeschaltet ist auch der Datenschutzbeauftragte der Diakonissen (kirchliche Einrichtungen dürfen eigene Beauftragte haben, für sie ist der Landesdatenschutzbeauftragte nicht zuständig). Doch nach Medienberichten haben Helfer auch danach noch weitere frei zugängliche Patientenakten an anderen Stellen im Gebäude gefunden.

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken teilte am Dienstag auf Anfrage mit, sie sei dabei zu prüfen, „ob strafrechtlich relevante Sachverhalte vorliegen“ und Ermittlungen aufgenommen werden.

Träger des Evangelischen Krankenhauses war der LVIM (Landesverein für Innere Mission in der Pfalz), der Anfang 2019 von den Diakonissen Speyer übernommen wurde. Bei den Funden soll es sowohl um Akten von Patienten des Evangelischen Krankenhauses selbst gehen als auch um Akten des damals vom LVIM geführten MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum) im Evangelischen Krankenhaus. Die Diakonissen sind zwar nicht mehr Eigentümer des Gebäudes, verwalten es aber per Nießbrauchrecht weiter (nach derzeitigem Stand bis Herbst, wenn das Nardini-Klinikum seine dortige Bauch-Abteilung in den eigenen Neu-Anbau holt).

Der Merkur hat den Diakonissen deshalb folgende Anfragen gestellt: „In welchen Bereichen des Gebäudes waren nach ihrem derzeitigen Kenntnisstand Patientenakten unverschlossen zugänglich? Was war die Ursache hierfür? Um wie viele Akten handelte es sich ungefähr (aufgeschlüsselt nach Akten von Krankenhaus-Patienten und Patienten des LVIM-MVZ)? Warum wurden zwischenzeitlich keine Sicherungsmaßnahmen ergriffen, bzw. warum haben erfolgte Maßnahmen nicht gegriffen? Welche Maßnahmen werden weiter ergriffen, um die Akten datenschutzkonform zu verwahren? Werden Patienten angeschrieben, deren Akten zugänglich waren?“

Die vollständige Antwort von Barbara Fresenius, Leiterin Unternehmenskommunikation der Diakonissen: „Wir bitten um Verständnis, dass wir zunächst die interne Prüfung der Sachverhalte abwarten.“