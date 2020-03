Mitarbeiter des Roten Kreuzes versorgen Menschen, die Unterstützung benötigen, mit Lebensmitteln, Getränken oder Hygieneartikeln. Von Fritz Schäfer

(sf) „Wir wollen Leute, die Unterstützung brauchen, weil sie im Moment nicht aus dem Haus gehen wollen oder können, helfen, sich mit den lebensnotwendigen Dingen zu versorgen“, erläutert Hans Prager, Abteilungsleiter Sozialer Service beim DRK Kreisverband den Hintergrund der Corona-Hilfe der Organisation, die am Mittwoch startet. „Das machen wir im Schulterschluss mit dem Cap-Markt.“

Die Bestellungen werden beim DRK koordiniert. Telefon (0 63 32) 97 13-20. Fax (0 63 32) 9713-16. Online-Bestellungen: www.drk-dienstmann.de. In den nächsten Tagen sollen auch Bestelllisten verteilt werden.

Die Mitarbeiter des DRK stellen die Tüten mit den bestellten Artikeln vor der Haustür ab. „Die Mitarbeiter sind geschult, dass sie den entsprechenden Abstand halten“, sagt Prager. Die Kunden sollen den Geldbetrag am besten in einen Briefumschlag stecken und überreichen. Hermann Grieser, von der Kimmle-Stiftung, die den Cap-Markt in der Hallplatz-Galerie betreibt, merkt an, dass bei der Auslieferung immer der günstigste Artikel ausgewählt wird. Sollte dieser nicht lieferbar sein, wird der Artikel geliefert, der lieferbar ist und preislich angepasst.

Auf der fast dreiseitigen Liste stehen auch wenige Markennamen, sondern lediglich Lebensmittel wie Nudeln, Öl, Mehl oder Marmelade. Unterteilt sind die über 100 Artikel in allgemeine Lebensmittel, Backwaren, Obst und Gemüse, Frischwaren (Milchprodukte), Konserven, Getränke, Körperhygiene, Reinigungsartikel und Tiernahrung. Prager: „Damit gewährleisten wir die Versorgung der Menschen, die Hilfe benötigen.“

Zunächst wird die Versorgung über den Cap-Markt abgewickelt. Doch das DRK und die Kimmle-Stiftung denken schon weiter. „Wenn es nötig werden sollte, wird die Pirminiuswerkstatt der Kimmle-Stiftung auf dem Flugplatz eingebunden“, sagt der Stiftungsvorstand Marco Dobrani. Das könnte notwendig werden, wenn nicht nur Zweibrücker nach Hilfe nachfragen. „Wir übernehmen das für den gesamten Landkreis“, sagt Prager.

Neben dem Lieferservice wird laut Prager auch eine Helfer-Börse eingerichtet. Da können sich zum einen Menschen melden, die anderen helfen wollen. Etwa mit dem Hund Gassi gehen. Oder Menschen, die weitere Hilfe benötigen. Über die Info-Hotline, (0 63 32) 9713-20, oder Mail coronahilfe@kv-swp.de geben DRK-Mitarbeiter weitere Auskünfte.

Schon seit Jahren bietet der Cap-Markt einen Lieferservice an. „Dafür gibt es in der aktuellen Situation eine verstärkte Nachfrage“, sagt Dobrani. Durch weitere Fahrzeuge verstärkt der Markt seinen Lieferservice. Bisher war der Lieferservice auf Zweibrücken mit den Vororten und Contwig beschränkt. Jetzt bietet auch der Cap-Markt in Thaleischweiler den Service an. Bestellungen Telefon (0 63 32) 7 41 14.