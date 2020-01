später lesen Konzertvorschau Dreimal Akustikrock Teilen

Twittern



(ca) Gleich drei Akustikrock-Konzerte stehen an diesem Wochenende in Zweibrücken auf dem Plan. Zwei davon finden im Irish Pub „The Lucky Pint“ in der Hofenfelsstraße statt, eines in der Brasserie in Niederauerbach in der Pirmasenser Straße. Von Christian Angel