(ca) Das Zweibrücker Musikwochenende startet zunächst mit drei Akustikkonzerten an drei Tagen ganz gemächlich, bevor es dann am Samstag die volle Ladung Metal in der ACH Eventhalle gibt. Von Christian Angel

Am Donnerstagabend spielt zunächst das Akustikduo Two Jam im Irish Pub „The Lucky Pint“. Auf der Setlist stehen R&B, Folk und Country aus den 1960er- und 1970er-Jahren. Los geht es bei freiem Eintritt um 20 Uhr.

Am Freitag präsentiert sich dann Jens Hilzensauer mit einem Unplugged-Konzert im Gasthaus Drumm. Der erfahrene Musiker tritt erstmals als Frontmann auf. Er spielt auf der Akustikgitarre Rock, gemischt mit Soul, Folk, Blues und Pop und wird an diesem Abend unterstützt von Philipp Tullius an der zweiten Gitarre. Der Eintritt beträgt hier fünf Euro, los geht es gegen 20 Uhr.

Am Samstag steht im Gasthaus Sutter ein weiteres Akustikkonzert auf dem Programm. In der Zweibrücker Kultkneipe spielt die Band The Gap um Andrea Tognoli klassischen Blues und Songs aus Tognolis Heimat Italien. Der Eintritt ist frei, Hutspenden werden gerne entgegengenommen. Beginn ist um 20 Uhr.

Richtig laut wird es am Samstag in der ACH Eventhalle. Unter dem Motto „50 Jahre Saar-Pfalz-Metal“ feiern dort die Bands Zerogod (20 Jahre) und Entera (30 Jahre) ihre jeweiligen Bandjubiläen. Als Support sind zudem die Goth-Metaller UNE aus Saarbrücken mit dabei. Zerogod aus Pirmasens gründeten sich im Jahr 2000 und spielen Death Metal der alten Schule, der textlich gesellschaftskritisch daherkommt. Entera geben als Heimatstadt zwar Nürnberg an, wurden aber im Jahr 1990 von Sänger Carsten in Homburg gegründet. Die Band spielt Thrash Metal und erspielte sich bereits in den 90er-Jahren den Ruf als großartige Liveband. Einlass ist um 20 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf im Café Pastis für zehn Euro, an der Abendkasse zahlt man 13 Euro.