Im liturgischen Kalender endet die Weihnachtszeit am Sonntag nach dem Dreikönigstag mit dem Fest „Taufe des Herrn“, schreibt das Bistum zum Hintergrund für ein besonderes musikalisches Ereignis. red

Die Dommusik Speyer möchte nämlich den Weihnachtsfestkreis aus diesem Grund in einem Konzert der Reihe Cantate Domino am kommenden Samstag, 11. Januar, um 18 Uhr beschließen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten.

Wer kommt, der ist in den Dom eingeladen zum Zuhören und auch zum Mitsingen. Es erklingt festliche Chor-, Bläser- und Orgelmusik, unter anderem von Praetorius, Saint-Saëns, Rutter, Edmundsson. Gesungen und gespielt vom Mädchenchor am Dom, den Domsingknaben, dem Domchor, der Schola Cantorum Saliensis, den Dombläsern und Domorganist Markus Eichenlaub. Alle Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, viele bekannte Weihnachtslieder, eingebettet in Liedarrangements für Gemeinde, Chor, Orgel und Bläser, mitzusingen und sich bereits auf das kommende Weihnachtsfest zu freuen.

Wer für sich die Weihnachtszeit noch etwas verlängern möchte, kann sich die Musik übrigens auch mit nach Hause nehmen: Auf der neuen CD „Puer natus“ der Dommusik Speyer sind festliche Arrangements bekannter Advents- und Weihnachtslieder versammelt, die beim Konzert am 11. Januar live im Dom erklingen werden, teilt das Bistum mit. Darunter Klassiker wie „Macht hoch die Tür“, „Nun freut euch, ihr Christen“ oder „O du fröhliche“ unter Beteiligung aller Chorgruppen sowie der Dombläser und des Domorganisten. Dazu erklingen instrumentale Versionen tradierter Melodien wie beispielsweise „Vom Himmel hoch“ oder „In dulci jubilo“. Auch der Mädchenchor und die Domsingknaben sind mit zwei Stücken alleine zu hören.

Einige weniger bekannte Motetten von Felix Mendelssohn Bartholdy gesungen vom Domchor sowie ein Wiegenlied für Sopran und Orgel von Max Reger sind darüber hinaus als besondere musikalische Leckerbissen mit vertreten. Die Aufnahmen für die CD fanden während einiger lauer Sommernächte im Dom statt.

Die CD ist zum Preis von 17 Euro in der Dom-Info erhältlich. Bestellungen plus zwei Euro Versandkosten nimmt die Dommusik per Mail an dommusik@bistum-speyer.de entgegen. Zum Download oder Streaming ist das Album in den gängigen Onlineportalen verfügbar. Das Booklet sowie Hörbeispiele sind auf der Website der Dommusik Speyer (unter Medien/CDs) abrufbar.