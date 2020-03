später lesen Samstag in Oberauerbach Diskussion zum Weltfrauentag Teilen

„Gewalt in engen sozialen Beziehungen“ ist das Gesprächsthema beim Internationalen Frauentag in Zweibrücken. Am Samstag, 7. März. lädt die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) Zweibrücken zusammen mit den Frauen von Bündnis 90/ Die Grünen Zweibrücken ab elf Uhr ein zu Gesprächen und zum Brunch ins Bürgerhaus Oberauerbach.