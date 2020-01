Manchmal ist ein Lied mehr als nur ein Lied. Man hört es, und es lässt einen nicht wieder los. Weil es uns musikalisch einen neuen Horizont eröffnet, eine bestimmte Saite in uns zum Schwingen bringt oder weil wir es mit unvergesslichen Erlebnissen verbinden. Über solche Songs erzählen prominente und weniger prominente Bürger in unserer neuen Serie. Heute: der Posaunist Jiggs Whigham. Von Sebastian Dingler

„Der Song meines Lebens?“, grübelt Star-Posaunist Jiggs Whigham nach seinem Gastspiel in Zweibrücken beim Euroclassic-Festival. „Ich habe so viele Impulse in meinem Leben gehabt, von Mozart bis Bach, Schostakowitsch und Mahler, natürlich auch Charlie Parker“, fasst der 76-jährige erstmal zusammen. Aber wenn er sich festlegen müsste, dann wäre es der vierte Satz „Adagietto“ der fünften Sinfonie von Gustav Mahler.

„Diese Steigerung! Klassik ist wunderbare Musik! Wo würde man denn sein ohne Klassik?“, schwärmt der Jazzmusiker Whigham. Kennengelernt hatte er das Stück auf recht ungewöhnliche Weise: „Meine erste Begegnung damit war bei einem Festival in Brühl bei Köln, da hatte ich ein Open Air-Konzert mit der rheinischen Musikschulen-Bigband. Der Tonmann hat für den Soundcheck dieses Stück aufgelegt. Das war so was von atemberaubend, mit so viel Emotion!“.

Whigham hat darüber hinaus noch eine interessante Theorie zu dem Stück zu bieten: „Ich glaube, das war ein Seitenhieb von Mahler gegen seine Frau.“ Diese sei ja nicht immer treu gewesen, deswegen habe Mahler Motive des Hochzeitsmarsches von Felix Mendelssohn Bartholdy verwendet. Aber statt in Dur im traurigen Moll.

