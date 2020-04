In der Corona-Krise ist zwar das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen gekommen. Für Diebe in und um Zweibrücken gilt das leider nicht. „Gelegenheit macht Diebe“, warnt die Polizei angesichts des Leichtsinns vieler Bürger.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken registriert derzeit sowohl in der Stadt als auch auf dem Land eine Häufung von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen und Garagen. „Nicht selten ist dabei feststellbar, dass eine gewisse Sorglosigkeit der Opfer den Dieben die Arbeit erleichtert“, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Immer noch würden Autso über Nacht unverschlossen im Freien geparkt und dadurch hochwertige elektronische Geräte wie Autoradios und Navigationsgeräte dem leichten Zugriff Unbefugter ausgesetzt. „Viele, die tagsüber in Eile nur kurz ihr Fahrzeug verlassen, schließen den Wagen nicht ab und verkennen dabei, welche Anziehungskraft offen im Innenraum abgelegte Taschen und Kleidungsstücke auf Diebe ausüben und welche Tatgelegenheiten man diesen durch Sorglosigkeit bietet“, wundert sich die Zweibrücker Polizei.

Pkw-Aufbrecher scheuen nach den Erfahrungen der Polizei auch nicht davor zurück, sichtbar zurückgelassene Wertgegenstände aus verschlossenen Fahrzeugen zu stehlen. Häufig schlagen sie dazu eine Seitenscheibe ein, entriegeln blitzschnell die Fahrzeugtür und greifen sich die auf dem Präsentierteller liegende „Beute“.

Aktuell werden über Nacht verstärkt offen stehende Garagen heimgesucht, in denen häufig teure und nicht gegen Diebstahl gesicherte Fahrräder abgestellt sind. Das erleichtert den Dieben ihr kriminelles Tun - und die Versicherungen übernehmen die Schäden nicht, da die Bestohlenen ihr Eigentum nicht geschützt hatten.Die Polizeiinspektion Zweibrücken rät den Bürgern deshalb dringend: „Bieten Sie potenziellen Dieben weder Tatanreize noch Tatgelegenheiten, indem Sie Wertgegenstände offen sichtbar und ohne Schutz dem Zugriff unbekannter Personen aussetzen. Lassen Sie auch in verschlossenen Fahrzeugen keine Wertgegenstände von außen erkennbar zurück. Verschließen Sie Fahrzeuge und Garagen sowohl tagsüber als auch nachts und sorgen Sie für eine ausreichende Beleuchtung Ihres Grundstücks.“

Neben einigen vom Merkur bereits berichteten Fällen hat die Polizeiinspektion Zweibrücken in den vergangenen Tagen noch folgende Einbrüche, Diebstähle und Aufbrüche gemeldet.

Einbruch Dibeliushof: Unbekannte sind zwischen dem 11. April, 9 Uhr, und 14. April, 14.40 Uhr, in den Hengstbacher Dibeliushof eingedrungen. Diebesgut und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

Pkw-Aufbruch Saarpfalzstraße: In der Nacht zum 10. April wurde in der Zweibrücker Saarpfalzstraße ein Fahrzeug aufgebrochen, das an einem Autohaus zum Verkauf angeboten wurde. Der Täter verschaffte sich durch das Einschlagen der Seitenscheibe Zugang zum Innenraum und riss dort eingebaute Teile mit brachialer Gewalt heraus. Der Sachschaden beträgt 8000 Euro

Motorraddiebstahl Ixheim: Ebenfalls in der Nacht zu Karfreitag wurde in der Königsbergstraße ein Suzuki-Motorrad im Wert von 3000 Euro entwendet (wir berichteten kurz). Das Motorrad stand unverschlossen in einer unverschlossenen Garage. Es ist jedoch nicht fahrbereit, weil die Batterie ausgebaut war.

Einbrüche Kleingartenanlagen: In der Nacht zu Karfreitag wurden in der Kleingartenanlage in Ixheim zwischen der Tilsitstraße und dem Radweg neben dem Hornbach drei Parzellen aufgebrochen. Die Täter drangen mittels großer Gewaltanwendung in die Häuschen ein. Die Eingangstüren wurden zum Teil derart stark beschädigt, dass sie aus der Verankerung herausrissen. Was etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Allein der Sachschaden beträgt 4000 Euro. Wegen der räumlichen Nähe vermutet die Polizei, dass ein Tatzusammenhang zwischen diesen Einbrüchen, dem Motorraddiebstahl in der Königsbergstraße und dem versuchten Einbruch in die Breitwiesenschule (wir berichteten) besteht.

Kiosk-Einbruch Hilgardcenter: In der Nacht zu Samstag versuchten unbekannte Täter, in den Kiosk hinter dem Hilgard-Center einzubrechen. Die Einbrecher versuchten, über das Dach in das Innere des Kiosks zu gelangen. Dabei verlor einer der Täter seine eingeschaltete Taschenlampe. Diese fiel in den Kiosk und war für den Täter nicht mehr erreichbar. Vermutlich führte dieses Missgeschick dazu, dass die Täter von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. „Statt Beute zu machen muss sich der Einbrecher nun eine neue Taschenlampe kaufen“, schreibt die Polizei.

Audi A6 zerkratzt: Zwischen dem 12. und 14. April wurde ein in der Zweibrücker Herzog-Wolfgang-Straße geparkter schwarzer Audi A6 mutwillig im Heckbereich zerkratzt, Schaden 1000 Euro.

Baustellenabsicherung beschädigt: Am Ostermontag gegen 5.20 Uhr wurden der Polizei mehrere umgefallene Warnbaken an der Baustellenabsicherung am Ortsausgang Ixheim in Richtung Mittelbach gemeldet. Hinweise auf ein Unfallgeschehen konnten vor Ort nicht erlangt werden, vielmehr scheinen die Baken absichtlich von Hand umgestoßen worden zu sein. Dabei wurde ein Warnlicht beschädigt. (100 Euro). Die Polizeistreife sicherte die Baustelle wieder ordnungsgemäß ab.

Pkw-Aufbruch vor Sozialstation: In der Straße „Am Rothenberg“ wurde bereits vor Ostern an einem geparkten Citroën C3 der Ökumenischen Sozialstation die vordere linke Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Inenraum ein Etui entwendet. Gesamtschaden: 350 Euro.

Pkw-Aufbruch Schillerstraße: Aus einem unverschlossenen Honda Civic in der Zweibrücker Schillerstraße wurde bereits vor Ostern aus dem Handschuhfach eine Geldbörse mit 780 Euro und diversen Dokumenten entwendet.

BMW eingeschlagen: An einem vor der Bubenhauser Friedrich-Ebert-Straße 69 geparkten schwarzen 3er-BMW wurde bereits vor Ostern die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen, Schaden 200 Euro.

Bagger-Scheibe eingeworfen: An einem in der Zweibrücker Schlachthofstraße abgestellten Bagger warfen Unbekannte am helllichten Tag die Scheibe des Führerhauses mit einem Pflasterstein ein. Sachschaden: 500 Euro. Die Tat ereignete sich am 28. März zwischen 11.30 Uhr und 18 Uhr

Rollerdiebstahl Ixheim: Unbekannte haben am Karsamstag zwischen 21 und 23.30 Uhr in der Ixheimer Straße in Zweibrücken einen silberfarbenen Motorroller der Marke Qingqi entwendet. Dieses war aufgrund einer Beschädigung aktuell nicht mehr zugelassen. Schadenshöhe: 400 Euro.

Zeuge überrascht Fahrraddieb: Ein bislang unbekannter Die bentwendete am 4. April gegen 5.30 Uhr ein schwarzes Kinder-Mountainbike der Marke Cube (Wert 400 Euro) aus einer geöffneten Garage in der Zweibrücker Oklahomastraße. Dabei wurde der Unbekannte von einem im Wohngebiet lebenden Anwohner angesprochen, flüchtete aber sofort mit dem Fahrrad. Aufgrund der Dunkelheit und des schnellen Geschehensablaufs konnte der Zeuge den Dieb nur vage beschreiben: Er soll zwischen 25 und 35 Jahre alt sein.

Fahrraddiebstahl Großsteinhausen: Am 4. oder 5. April wurde in der Ringstraße aus einer Garage ein Fahrrad entwendet. Es handelt sich um ein blau-schwarzes Damen-Mountainbike der Marke B-Twin mit einer 24-Gang-Schaltung im Wert von 150 Euro.

Zeugenhinweise zu sämtlichen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken wie immer entgegen entweder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de oder unter Telefon (0 63 32) 97 60.

(lf)