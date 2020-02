später lesen Auf Schuhe fixiert Diebestrio im Outlet unterwegs Teilen

(red) Kein Wochenende ohne einen Ladendiebstahl im Outlet-Center: Am Samstag gegen 14 Uhr war eine dreiköpfige Gruppe in einem Sportgeschäft des Outlet-Center auf Diebestour. Die nach Polizeiangaben aus Frankreich stammenden männlichen Täter im Alter von 20 bis 28 Jahren hatten sich jeweils ein Paar Turnschuhe aus der Auslage genommen, anschließend in der Umkleide die Etiketten aus den Schuhen entfernt und die Schuhe im Anschluss angezogen.