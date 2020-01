(red) Die VT Niederauerbach hat mit Beginn des neuen Jahres Zehnerkarten beim Jumping-Fitness eingeführt. Somit ist jederzeit ein Einstieg, auch in schon laufende Kurse, möglich.

Anmeldungen oder Anfragen zu den Kursen bei Marianne Anstätt, Tel. (01 77) 4 94 91 01 (bitte Kontaktanfragen oder Anmeldungen nur über WhatsApp senden), oder bei Michaela Mang. Tel. (0176) 51 95 28 48 oder per E-Mail an michaela.mang@gmx.de. Diese Sport-Veranstaltungen finden in der Turnhalle der ehemalige Hauptschule Nord (gegenüber Hilgardcenter), Hofenfelsstraße 53, statt.