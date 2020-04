Herausforderungen sind dazu da, um sie zu meistern. Eine Einrichtung, die sich der „neuen Zeit“ mit großem Elan stellt, ist die Volkshochschule Zweibrücken. Von Cordula von Waldow

Der Betrieb der Volkshochschule (VHS) ist, analog zu den allgemein bildenden Schulen, seit dem 16. März komplett eingestellt, zumindest, was den Präsenzunterricht betrifft. Was passiert jetzt mit den bereits begonnenen oder zeitnah geplanten Kursen?

Kulturamtsleiter Thilo Huble, in dessen Verantwortungsbereich die VHS fällt, gibt hierzu bekannt: „Da die aktuelle Lage sich dynamisch verändert, ist aktuell nicht klar, wann und ob die Nachholtermine stattfinden können.“ Aktuell werde geprüft, wie mit den bereits bezahlten Teilnahmegebühren oder der Aufwandsentschädigung für die Dozenten zu verfahren ist, falls ein Kurs nicht vollendet oder gehalten werden kann.

Währenddessen bemüht sich VHS-Leiterin Melani Nekic mit großem Engagement darum, die Bildungseinrichtung noch schneller und noch breiter online zu führen, als dies ohnehin bereits geplant und begonnen war. Sie sagt: „Wir wünschen uns, dass wir unsere digitale Lernkultur als ein Potenzial begreifen können, diese Zeit mit einem sinnvollen und bedeutsamen Tun zu füllen. Und mehr noch: Unsere virtuelle Verbundenheit können wir als Kraftquelle wahrnehmen.“

So wurden alle Seminarleiter angeschrieben mit dem Vorschlag, ihre Kurse, soweit möglich, über die vhs.cloud digital fortzusetzen. Der zuständige Administrator, Joshua Penth, erklärt: „Die Teilnehmenden können per Video zuhören und im Chat Fragen eintippen.“ So sei interaktives Handeln möglich. Er schult die einzelnen Dozenten für die neue Arbeit über diese Cloud und begleitet besonders die bislang unerfahrenen Online-Einsteiger während der ersten Webinar-Einheit. Melani Nekic skizziert den Ablauf folgendermaßen: Nach ihrer Registrierung in der VHS-Cloud und der Individualschulung wird für jeden Kurs ein „virtuelles Klassenzimmer mit Funktionen zur Videokonferenz“ generiert. Haben sich die Teilnehmer dort registriert, können sie den Kurs bequem von zu Hause aus fortsetzen oder beginnen. „Nur zwei Wochen nach der offiziellen Einstellung des VHS-Betriebs haben wir acht Dozenten fortgebildet, 15 virtuelle Klassenzimmer erstellt. Täglich kommen neue Dozenten hinzu“, freut sich Melani Nekic. Damit habe die Volkshochschule Dank des Digitalen Zeitalters ihre Aufgabe erfüllt, „die Erwachsenenbildung aufrecht zu erhalten“ und sei nun abhängig von der Bereitschaft der Kursteilnehmer. Sie betont: „Wenn sich die Kursteilnehmer dem Projekt anschließen, werden die Kurse aller beschulten Dozenten in den nächsten Wochen auch fortgeführt.“ Weitere Onlinekurse seien geplant.

Die Krise bedeute zugleich eine enorme Wachstumschance für die Dozenten. Viele Lehrende, die sich zuvor nicht an die VHS-Cloud und die digitalen Möglichkeiten gewagt hätten, seien jetzt den Schritt aus der eigenen Komfortzone gegangen. Melani Nekic geht davon aus, dass selbst in Zukunft, wenn der Präsenzbetrieb wieder aufgenommen wird, viele Dozenten weiterhin digitale Angebote in ihre Kurse integrierten und somit ihr gesamtes Kursangebot aufwerteten. Ihre Vision: „So kann die VHS Zweibrücken interessante Kurse anbieten für Teilnehmer aus ganz Deutschland.“ Damit gehe die VHS, die während der Corona-Krise großen Herausforderungen ausgesetzt sei, letztendlich gestärkt daraus hervor.

www.vhs-zweibruecken.de