Interessante Fakten rund um die Themen Alter, Sterben und Tod präsentierte Professor Oliver Müller beim Naturwissenschaftlichen Verein Zweibrücken.

Eines ist sicher: Wir alle müssen sterben. Doch bis heute ist es uns nicht gelungen, zu erkunden, was hinter der Schwelle des Todes mit uns passiert. Werden wir noch als Mensch existieren? Wird unsere Seele überleben? Oder ist da nur ein großes Nichts? Auf diese Fragen hatte Profesor Oliver Müller bei seinem Vortrag beim Naturwissenschaftlichen Verein zu Zweibrücken zwar keine Antwort, aber er zeigte den zahlreich erschienenen Zuhörern die vielen Facetten, die das Thema Tod haben kann.

Schon Salomo der Weise machte sich über das Sterben Gedanken. Von ihm stammen die Worte, die bei zahlreichen Beerdigungen zu hören sind: „Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit ...“ Wann ist es also an der Zeit zu sterben? Müller verwies auf die Körperzellen – jeder Mensch hat etwa 100 Billionen Zellen. Jede Sekunde sterben 50 Millionen davon. Schon im frühen Erwachsenenalter nimmt die Zahl der Zellen ab. Der Mensch altert. Und irgendwann schafft es der Körper nicht mehr, die geschädigten Zellen zu ersetzen. Die Funktionsfähigkeit der Organe nimmt ab und schließlich stirbt der Mensch.

Damit wollen sich nicht alle Wissenschaftler abfinden. Der Altersforscher Professor David Sinclair ist der Meinung, dass Altern lediglich eine Krankheit sei, die irgendwann einmal geheilt werden könne. „Das ist eine extreme Haltung, ich sehe das nicht so. Für mich ist Altern ein natürlicher Prozess“, bemerkte Müller.

Der Lebensstil hat natürlich einen großen Einfluss darauf, wie alt wir werden. Die älteste Frau der Welt, Louise Calmet – sie wurde 122 Jahre alt – spielte ihr Leben lang Tennis. Der Bauer Jiroemon Kimura, der 116 Jahre alt wurde, arbeitete noch mit 90 Jahren auf dem Feld. Bewegung scheint also eine wichtige Rolle bei der Lebensverlängerung zu spielen.

Die beiden Greise strafen auch die Ansicht Lügen, dass Rauchen zu einem frühen Tod führt: Louise Calmet rauchte bis in ihr 110. Lebensjahr, dann musste sie wegen Blindheit ihr Laster aufgeben – sie sah schlicht ihre Zigarette nicht mehr. Jiroemon Kimura hörte in seinen Neunzigern aus Geldmangel mit dem Qualmen auf. „Wir können aus diesen beiden Beispielen nicht auf uns schließen“, sagte Müller, „das sind statistische Ausreißer, wie Helmut und Loki Schmidt auch. Wenn Sie ihr Leben lang rauchen, werden Sie wahrscheinlich keine 70 Jahre alt.“

Gerade sind Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente wie Metformin im Gespräch, die das Altern verlangsamen sollen. Auch hier machte Müller den Zuhörern keine Hoffnung: „Es ist naiv zu denken, dass man ein Medikament nimmt und deshalb seinen falschen Lebensstil fortführen kann.“

Woran sterben die Menschen in Deutschland nun? An erster Stelle stehen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gefolgt von Krebs und Lungenerkrankungen oder Schlaganfall. Im Gegensatz zu Tieren weiß der Mensch, dass er irgendwann einmal sterben muss. Und das kann eine Menge Angst machen. Schließlich ist aus dem Todeszustand keine Rückkehr mehr möglich und niemand weiß, was danach kommt.

Professor Müller erklärte detailliert, woran man erkennt, dass ein Mensch verstorben ist. In Deutschland gilt der Hirntod, also das komplette Verlöschen der Hirnaktivität, als unumkehrbares Todeszeichen. „Ein toter Mensch unterscheidet sich von einem lebenden. Ich habe in der Pathologie gearbeitet und war beeindruckt von der Ruhe, die von diesen Toten ausgeht“, erinnerte sich der Referent. Doch wie sieht es mit dem Leben nach dem Tod aus? Alle fünf Weltreligionen gehen von der Existenz einer Seele oder eines Geistes aus. Sie können unabhängig vom Körper existieren. Der Tod trennt Körper und Seele. Danach steht nach Ansicht religiöser Menschen entweder eine Art körperloser Existenz in einer anderen Welt, die Auferstehung oder die Seelenwanderung. Schon vor 4000 Jahren versuchten Menschen, ihre Toten zu konservieren, in Form von Mumien zum Beispiel. Noch heute werden menschliche Körper haltbar gemacht, um sie in Körperschauen zu zeigen zum Beispiel. Manche Zeitgenossen wollen den Tod überwinden, in dem sie sich einfrieren lassen, nachdem sie gestorben sind. „Eine schlechte Idee“, findet Müller, „das funktioniert nicht. Eingefrorene Zellen können nicht wiederbelebt werden. Und die Ursache, warum der eingefrorene Mensch gestorben ist, ist nach dem Auftauen ja auch noch da.“

Mit dem Aufkommen immer leistungsfähigerer Computer entstand die Idee, irgendwann einmal die Inhalte seines Gehirns in einen Rechner übertragen zu können. Doch davon ist die Menschheit noch weit entfernt. „Die Einzigartigkeit eines jeden Gehirns ist naturwissenschaftlich bewiesen“, schloss Müller. Das könne man mit Hilfe von MRT-Aufnahmen zeigen: „Wir können inzwischen Denkprozesse erkennen, aber die Seele als Ganzes können wir noch nicht nachweisen.“

„Altern. Sterben. Tod. – Die Vergänglichkeit des Menschen aus der Sicht der Naturwissenschaften“ von Oliver Müller,336 Seiten. Gütersloher Verlagshaus, ISBN 978-3579014715.