später lesen Augenklick Die Sonne genießen FOTO: Nadine Lang FOTO: Nadine Lang Teilen

Twittern



Strahlender Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen luden am Freitagmittag regelrecht zum Spaziergang und Sporttreiben an der frischen Luft ein. In der Zweibrücker Allee geht beides gut. Zumindest in dem Bereich, in dem die Krähen nicht mit dem Nestbau beschäftigt sind.⇥nlg/Foto: Lang Von Nadine Lang