Musicalklassiker live in der Zweibrücker Festhalle erleben

Fans von „Tanz der Vampire“, „Frozen“, „Cats“, „König der Löwen“, „Mamma Mia“ und anderen Musicals kommen am Montag, 20. Januar, in der Zweibrücker Festhalle auf ihre Kosten.

(red) Nach einer erfolgreichen Tournee und vielen ausverkauften Häusern ist „Die Nacht der Musicals“ nun wieder in Deutschland unterwegs. Die erfolgreichste Musical-Gala aller Zeiten begeisterte bereits weit über zwei Millionen Besucher. In der Festhalle Zweibrücken dürfen sich die Besucher am Montag, 20. Januar, auf bekannte Melodien aus verschiedenen Musicals freuen. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr.

Die Starbesetzung – darunter so mancher Originaldarsteller – präsentiert die erfolgreichsten Songs aus gefeierten Erfolgsstücken wie „Tanz der Vampire“, „Elisabeth“ oder „Mamma Mia“, ein Jukebox-Musical, das bekannte Musikstücke der schwedischen Popgruppe Abba verwendet. Wer ist nicht begeistert von Liedern wie „Souper Trouper“, „The winner takes it all“ oder „Dancing Queen“.

Auch aus Musicalklassikern wie „Das Phantom der Oper“ – ein 1986 uraufgeführtes Musical in zwei Akten von Sir Andrew Lloyd Webber und Richard Stilgoe – und „König der Löwen“ – mit seinen wunderschönen Melodien und Hits wie „Kann es wirklich Liebe sein“ oder „Hakuna Matata“ von Sir Elton John – wird Musik zu hören sein. Fehlen dürfen auch nicht die besten Hits aus dem Musical „Rocky“ und Lieder aus dem Musical „Cats“.

Weitere Höhepunkte sind Ausschnitte aus Neuproduktionen wie „Frozen“ mit „Let it go“ oder Alladin mit dem Song „In meiner Welt“. Die herausragenden Darsteller versprechen einen unvergesslichen Abend für alle Musical-Liebhaber mit jeder Menge Emotionen und Gänsehautfeeling.

Tickets zur Musical-Veranstaltung gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter

www.dienachtdermusicals.de