(red) Die jungen Landfrauen im Kreisverband Südwestpfalz bieten am Samstag, 14. März, 19 Uhr, ein Knigge-Seminar an. Moderne Umgangsformen für stilsicheres Auftreten bei privaten sowie geschäftlichen Anlässen kennenlernen und sicher beherrschen sind Thema des Abends, der mit einem Drei-Gänge-Menü in Bold’s Hotel-Restaurant „Zum Grünen Kranz“ in Rodalben, Pirmasenser Straße 2, stattfindet.