Statt traditioneller Verteil-Aktion in Zweibrücker Fußgängerzone Grüne danken Senioren und Pflegenden mit Bio-Ostereiern FOTO: Grünen-Kreisverband Zweibrücken / Die Grünen

Die Zweibrücker Grünen haben diese Woche den Altenheimen Johann-Hinrich-Wichern-Haus und Awo-Haus am Rosengarten jeweils 300 Bio-Ostereier übergeben, statt sie wie sonst Karsamstag an Passanten in der Innenstadt zu verschenken.