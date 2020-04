Die Präsidentin des Landgerichts Zweibrücken, Maria Stutz, sieht die Justizbehörden am Standort Zweibrücken in Zeiten des Corona-Virus gut gewappnet. Von Rainer Ulm

Besucher des Landgerichts Zweibrücken merken es bereits beim Betreten des roten Gebäudes am Goetheplatz: Ihnen wird am Eingang eine sogenannte „Selbsterklärung“ abverlangt. Darin müssen sie offenlegen, ob sie die bei einer möglichen Infektion mit dem Corona-Virus typischen Krankheitssymptome haben, in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet waren oder in dieser Zeit Kontakt zu einer positiv getesteten Person gehabt hatten. Sollte das der Fall sein, wird ihnen vom Wachpersonal der Zugang zum Gebäude verwehrt.

Die Justizbehörden in Zweibrücken haben mit verschiedenen Maßnahmen auf die Ausbreitung der Infektionen mit dem Covid-19-Erreger reagiert. Das bestätigte die Präsidentin des Landgerichts Zweibrücken, Maria Stutz, jetzt auf Anfrage unserer Zeitung. Die Landgerichtschefin unterstrich in diesem Zusammenhang: „Die Funktionsfähigkeit der Gerichte ist dabei immer gewährleistet. Gerade für besonders schutzbedürftige Menschen müssen die Gerichte auch in einer Krisenzeit weiter erreichbar sein.“ Trotz der ungewohnten Situation, die auch den Mitarbeitern des Gerichts „sehr viel abverlangt, sind sie wirklich engagiert und setzen alles daran, den Betrieb unter diesen Umständen so gut es irgend geht aufrecht zu erhalten“, lobte die Präsidentin. „In einer solchen Situation ist ein enger Zusammenhalt unbedingt notwendig – und den erlebe ich hier.“

Gleichwohl habe das Landgericht auf seiner Internetseite „entsprechende Hinweise eingestellt und die Bürger gebeten, ihre Anliegen, soweit möglich, schriftlich einzureichen oder sich in dringenden Fällen telefonisch an uns zu wenden“, so Stutz.

Der Dienstbetrieb am Amtsgericht und am Landgericht in Zweibrücken geht demnach weiter – allerdings im Hinblick auf die mögliche Ansteckungsgefahr reduziert auf den zwingend erforderlichen Bearbeitungsaufwand und auf unaufschiebbare Verhandlungen. Solche Verhandlungen sind beispielsweise Strafprozesse, bei denen ein Haftbefehl vorliegt. „Selbstverständlich ist auch der Ermittlungsrichter, der gegebenenfalls Haftbefehle erlässt, Hausdurchsuchungen und Telekommunikationsüberwachungen anordnet, weiter tätig“, so die Präsidentin des Landgerichts. Auch in Betreuungs- und Unterbringungssachen, bei denen es unter anderem um die Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung geht, seien die Gerichte weiterhin stets erreichbar. Ebenso in eiligen Familiensachen – zum Beispiel Gewaltschutzsachen oder bei der Inobhutnahme von Kindern, wenn diese gefährdet sein sollten.

Insbesondere in Betreuungs- und Unterbringungssachen müssen die zuständigen Richter auch oft in Kliniken, Heimen oder auch in den Wohnungen der betroffenen Personen sein, um sich ein eigenes Bild von der Situation zu machen und die Betroffenen anzuhören, berichtete die Behördenchefin. „Das ist ein besonders sensibler Bereich, da die Richter sowohl selbst gefährdet als auch Überträger sein können.“ Ob und welche Verfahren unaufschiebbar sind, aufgehoben oder verlegt werden können, würden die Richter und Rechtspfleger in eigener Verantwortung prüfen und entscheiden. Von Landgericht und Amtsgericht in Zweibrücken wurden laut Stutz die Verhandlungen in Zivilsachen, zum Beispiel Streitigkeiten aus Miete, Kauf und Schadensersatzklagen sowie Erbstreitigkeiten, weitestgehend aufgehoben oder auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Um allzu großen Rückständen vorzubeugen, werde laut Stutz versucht, „die Verfahren mit schriftlichen Hinweisen zu fördern“ oder, soweit dies möglich sei, im schriftlichen Verfahren zu erledigen.

„Unter den Tisch fallen werden Verhandlungen aber nicht“, betont die Präsidentin des Landgerichts. Mit dem jetzt in Kraft getretenen Einführungsgesetz zur Strafprozessordnung (EGStPO) könnten Strafverfahren nun zudem bis zu drei Monate und zehn Tage unterbrochen werden, wenn es um Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie geht, erläuterte Stutz. Bisher war eine Unterbrechung von Hauptverhandlungen in der Regel nur bis zu drei Wochen möglich. Bei Überschreitung dieser Frist drohten Prozesse zu platzen, mussten Verfahren neu aufgerollt werden. Für die Mitarbeiter, die in besonders engem Kontakt mit Besuchern stehen, versuche die Gerichtsverwaltung, Schutzbekleidung, also Mundschutz, Schutzbrillen und Schutzanzüge, zu beschaffen. „Wegen der allgemein bekannten Materialknappheit haben wir bislang nur einen Teil erhalten. Da bleiben wir aber dran“, versprach die Präsidentin der Landgerichts. Allerdings seien bereits mehrere Geräte zur Handdesinfizierung im gesamten Gerichtsgebäude installiert.

Um den erforderlichen Abstand einhalten zu können, werden eilige und unaufschiebbare Sitzungen in die größten Sitzungssäle verlegt. In der vergangenen Woche sei eine Verhandlung in einer Familiensache sogar im Freien, im Hof des Gerichts, abgehalten worden, um den Abstand zwischen allen Prozessbeteiligten einhalten zu können und so eine Ansteckung zu vermeiden. In den Sitzungssälen seien die Stühle für das Publikum so weit auseinandergerückt worden, dass ein Abstand von zwei Metern gewährleistet wird. Dienstbesprechungen würden telefonisch oder per Videokonferenz abgehalten, oder in einen Saal verlegt, der einen ausreichenden Abstand der Teilnehmer ermöglicht. Zudem werde im Amts- und im Landgericht ein Wechselschichtmodell praktiziert, wonach im Wechsel jeweils ein Team präsent ist, das andere Team Heimarbeit leistet.

Durch die Verlegung beziehungsweise die Aufhebung von Sitzungsterminen hat sich laut Stutz die Besucherzahl im Gebäude bereits deutlich reduziert. „Die meisten Besucher halten sich an die Regeln und reagieren mit Verständnis.“ Allerdings gebe es auch „Ausreißer“. So habe ein Wachtmeister beobachtet, wie ein Besucher „provozierend“ auf einen mitgebrachten Briefumschlag spuckte, bevor er ihn in den Gerichtsbriefkasten am Eingang einwarf.

FOTO: Rainer Ulm