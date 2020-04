Die Zweibrücker Optikerin Marianne Burger hat beim bundesweitem Corona-„Hackathon“ mitgemacht. Von Nadine Lang

Bereits am 20. März hatte die Bundesregierung darum unter dem Motto „Wir vs Virus“ zu einem sogenannten Hackathon (Online-Ideenschmiede) eingeladen – bei dem sich auch eine Zweibrücker Optikerin beteiligte.

„Ganz konkret war #WirVsVirus ein sehr großer Programmierwettbewerb für Lösungen in Zeiten der Corona-Pandemie. Er bot den Rahmen, in dem sich Programmierer, Designer, Kreative, Problemlöser und sozial engagierte Bürgerinnen und Bürger über zwei Tage online austauschen und funktionierende Prototypen entwickeln konnten. Gesucht waren kreative Ideen, Programme und digitale Projekte aus vielen Lebensbereichen, die im Umgang mit der Corona-Pandemie helfen könnten“, erklärt die Bundesregierung auf ihrer Internetseite. Fast 23 000 Menschen haben sich daran beteiligt und ihre jeweiligen Fähigkeiten und Kenntnisse miteingebracht. Eine davon war auch die Zweibrückerin Marianne Burger, Inhaberin von „Die 2 Augenoptiker“. „Ich habe mich für ein Projekt entschieden, das für den Einzelhandel steht“, erklärt Burger. Dabei brachte sie ihre Erfahrungen und Wünsche als Augenoptikerin mit in das Projekt ein. Entstanden ist dabei eine Plattform, die auch für die Zweibrücker Händler eine tolle Möglichkeit sei, ihre Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Mit der Online-Plattform www.lokaler.kaufen „können kleine Läden in fünf Minuten ein Onlinegeschäft eröffnen“, erklärt Marianne Burger.

Bundesweit können sich Geschäfte hierauf registrieren, der Kunde kann dann durch eine Postleitzahlsuche die Geschäfte in seiner Nähe finden. Das Besondere: Über diese Webseite wählt der Kunde einfach einen Telefontermin aus und wird per Videochat zurückgerufen. Dafür braucht es auf beiden Seiten nicht mehr als ein Smartphone. Ein virtuelles Einkaufserlebnis vom heimischen Wohnzimmer aus, bei der der Kunde aus der Ferne direkt vor Ort ist. Die Plattform ist sowohl für Händler als auch für Käufer komplett kostenlos.

Die Firma QAware in Mainz hat das Projekt realisiert und die Betriebskosten und die Arbeitszeit gespendet, vor wenigen Tagen ist die Internetseite online gegangen, Unternehmen können sich aber natürlich nach wie vor schnell und unkompliziert registrieren.

Das Bündeln aller Geschäfte ist hier der Mehrwert gegenüber dem Einzelauftritt im Internet, denn: „Als kleiner Einzelhändler wird man im Internet nicht gesehen“, weiß Marianne Burger. Darum sei es auch so wichtig, dass sich möglichst viele Unternehmen daran beteiligen, denn auch das treibt die Sichtbarkeit im Internet voran, wovon dann wiederrum alle profitieren. Tatsächlich geht es bei lokaler.kaufen auch nicht um den schnellen Verkauf, etwa einer Brille, sondern um die persönliche und fachliche Beratung, den Kundenkontakt, den Händler wie Käufer durch die Kontaktbeschränkung und Vorsichtsmaßnahmen schwer vermissen.

Auch „Die 2 Augenoptiker“ vermissen ihren Kundenkontakt. Lediglich im Rahmen eines Notdienstes haben sie jeden Vormittag geöffnet, da der erforderliche Mindestabstand und die so wichtigen Hygienemaßnahmen keine reguläre Öffnung vertreten lässt. Auch bei der Initiative „Zweibrücken bringt’s“ (wir berichteten) ist das Unternehmen aufgeführt. Das soll jedoch keinesfalls eine Konkurrenzinitiative sein, sondern eine sinnvolle Ergänzung mit einem anderen Schwerpunkt, bei der sich Marianne Burger wünschen würde, dass noch mehr Geschäfte aus Zweibrücken mitmachen.