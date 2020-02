(red) Haben Sie Spaß am Schreiben, Lust auf interessante Themen und keine Scheu vor heißen Eisen? Können Sie eine Sache auf den Punkt bringen? Dann sind Sie unsere Frau beziehungsweise unser Mann. Denn der Pfälzische Merkur will sich jetzt mit einigen flotten Schreibern verstärken.

Wir suchen flexible freie Mitarbeiter mit einer gesunden Portion Neugier und mit Kontaktstärke. Häufigkeit und Dauer Ihres Einsatzes lassen sich individuell regeln.

Schicken Sie bitte zunächst eine kurze Bewerbung an die Redaktion des Pfälzischen Merkur, Hauptstraße 66, 66482 Zweibrücken oder per E-Mail an: merkur@pm-zw.de.