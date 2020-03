Von Michael Agne

Der Februar verlief in diesem Jahr sehr durchwachsen und ungemütlich. Ein Schlechtwettergebiet vom Atlantik jagte das nächste. Dazu fiel reichlich Regen oder es gingen Schauer nieder. In der etwas kälteren Luftmasse mischten sich auch mal nasse Schneeflocken oder Graupelkörner unter die Tropfen. Meist blieb es aber für die Jahreszeit deutlich zu mild. Außerdem brauste immer wieder ein lebhafter Wind mit stürmischen Böen über die Region. An drei Tagen traten sogar schwere Sturm- und Orkanböen mit Schäden auf. Richtiger Winter stand in diesem Monat aber so gut wie nicht im Programm, lediglich zum Monatsende schickte dieser mal matschige und nasskalte Grüße. Einige trockene und sonnige Tage gab es nur in der Anfangsphase. Während dieser Zeit konnte zumindest bei nächtlichem Sternenhimmel leichter Frost verbucht werden. Sonst lagen die Temperaturen tagsüber nicht selten auch im zweistelligen Bereich.

Regionale Wetterdaten Das Mittel der Lufttemperatur lag im Februar mit 5,9 Grad Celsius um 3,5 Grad über dem langjährigen Durchschnittswert. Somit war es der wärmste Februar seit Beginn der Aufzeichnungen. „Heiztage“ (Tagesmittel unter 15 Grad) gab es 29. „Vegetationstage“ (Tagesmittel 5,0 Grad und mehr) konnten bereits schon 18 verbucht werden. „Frosttage“ (Tiefsttemperatur unter 0,0 Grad) gab es nur sechs. „Eistage“ (Höchsttemperatur unter 0,0 Grad blieben Fehlanzeige. „Bodenfrosttage“ (Tiefsttemperatur in fünf Zentimeter über dem Erdboden) zählte man 15. Der tiefste Wert mit frostigen minus 3,1 Grad resultierte am sechsten. Der höchste Wert dieses Monats wurde am 16. mit vorfrühlingshaften 15,9 Grad verzeichnet. Der niedrigste auf Meereshöhe reduzierte Luftdruck wurde am 27 mit 987,4 Hektopascal gemessen. Der höchste auf Meereshöhe reduzierte Luftdruck wurde am fünften mit 1035,1 Hektopascal gemessen. Die Niederschlagsmenge lag in Lambsborn bei 167,0 Litern pro Quadratmeter. Das entspricht 223,6 Prozent des langjährigen Monatsmittels. Damit war es nach 2002 der nasseste Februar, damals fielen sogar 177,0 Liter pro Quadratmeter. In Martinshöhe fielen im vergangenen Monat 164,4 Liter pro Quadratmeter, in Morlautern waren es 125,6 Liter pro Quadratmeter, in Trippstadt waren es 189,2 Liter pro Quadratmeter, in Landstuhl waren es 175 Liter pro Quadratmeter, in Zweibrücken waren es 184,8 Liter pro Quadratmeter und in Riedelberg an der französischen Grenze waren es 132,8 Liter pro Quadratmeter. Der Niederschlag konzentrierte sich auf 22 Tage. Der meiste Niederschlag fiel in Lambsborn mit 17,7 Litern pro Quadratmeter am 27, meist in Form von Schnee. An zehn Tagen fiel Schnee oder Schneeregen, bzw. trat Graupel auf. Eine winterliche Schneedecke mit fünf bis sieben Zentimetern konnte an drei Tagen festgestellt werden. Am 26. blitzte und donnerte es einige Male. An drei Tagen wurde hier Nebel beobachtet. Tage mit starkem Wind gab es rekordverdächtige 18. An drei Tagen brauste Sturm über die Region. „Heitere Tage“ (Bewölkungsmittel unter 20 Prozent) gab es drei. „Trübe Tage“ (Bewölkungsmittel über 80 Prozent) beobachtete man 15. Die restlichen Tage lagen dazwischen. Zu insgesamt 79,1 Prozent war der Himmel während dieses Monats von Wolken überzogen (etwas mehr als normal). Die Sonnenscheindauer erreichte 77 Stunden. Das entspricht 97,5 Prozent des langjährigen Mittels. Durchschnittlich schien sie an jedem Tag etwa zwei Stunden und 39 Minuten.