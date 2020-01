Der Dezember bescherte uns reichlich Regen. Trotz vieler Wolken blieb aber auch genügend Platz für milde Sonne. Von Michael Agne

Der Dezember startete freundlich mit zeitweiligem Sonnenschein und Höchsttemperaturen von ein bis sechs Grad. In den oft klaren Nächten gab es bei Temperaturen zwischen minus fünf und null Grad verbreitet Frost und Reif. Ab dem 6. übernahmen Tiefdruckgebiete vom Atlantik mit ihren Schlechtwettergebieten wieder die Regie über unser Wetter. Dabei bescherten uns kompakte Wolken häufige und teils kräftige Regenfälle oder Schauer. Außerdem frischte der Südwest- bis Westwind gelegentlich stark bis stürmisch auf. Die Temperaturen lagen meist im milden Bereich zwischen sieben und 14 Grad. Lediglich am 13. sorgte ein kurzer Kaltluftschub für ein kleines winterliches Intermezzo mit etwas Schnee. Die Weihnachtstage fielen wie gewohnt mal wieder „grün“ aus. Von Winter keine Spur, dafür regnete es neben wenigen Sonnenstrahlen immer wieder mal. Ein sich aufbauendes Hochdruckgebiet sorgte aber anschließend bis zum Jahresende für ruhiges Wetter.

Regionale Wetterdaten Das Mittel der Lufttemperatur lag im Dezember mit 3,8 Grad Celsius um 2,1 Grad über dem langjährigen Durchschnittswert. „Heiztage“ (Tagesmittel unter 15 Grad) gab es 31. „Vegetationstage“ (Tagesmittel 5,0 Grad und mehr) konnten zwölf verbucht werden. „Frosttage“ (Tiefsttemperatur unter 0,0 Grad) gab es 13. „Eistage“ (Höchsttemperatur unter 0,0 Grad blieben allerdings Fehlanzeige. „Bodenfrosttage“ (Tiefsttemperatur in fünf Zentimeter über dem Erdboden) zählte man immerhin 20. Der tiefste Wert mit frostigen minus 4,6 Grad resultierte am 5. Der höchste Wert dieses Monats wurde am 17. mit sehr milden 14,2 Grad verzeichnet. Der niedrigste auf Meereshöhe reduzierte Luftdruck wurde am 13. mit extrem niedrigen 976,2 Hektopascal gemessen. Der höchste auf Meereshöhe reduzierte Luftdruck wurde am 28. mit beachtlichen 1038,7 Hektopascal gemessen. Die Niederschlagsmenge lag in Lambsborn bei 136,8 Litern pro Quadratmeter. Das entspricht 157,3 Prozent des langjährigen Monatsmittels. In Martinshöhe fielen im vergangenen Monat 128,8 Liter pro Quadratmeter, in Morlautern waren es 82,3 Liter pro Quadratmeter, in Trippstadt waren es 133,1 Liter pro Quadratmeter, in Landstuhl waren es 128 Liter pro Quadratmeter, in Zweibrücken waren es 143,5 Liter pro Quadratmeter und in Riedelberg an der französischen Grenze waren es 137,7 Liter pro Quadratmeter. Der Niederschlag konzentrierte sich im Dezember auf 21 Tage. Der meiste Niederschlag fiel in Lambsborn mit 20,8 Litern pro Quadratmeter am 13.. An nur drei Tagen fiel Schnee oder Schneeregen, bzw. trat Graupel auf. Am frühen Morgen des 13. lag eine dünne Schneedecke. An keinem Tag blitzte und donnerte es. An sechs Tagen wurde hier Nebel beobachtet. Tage mit starkem Wind gab es fünf. „Heitere Tage“ (Bewölkungsmittel unter 20 Prozent) gab es drei. „Trübe Tage“ (Bewölkungsmittel über 80 Prozent) beobachtete man 18. Die restlichen Tage lagen dazwischen. Zu insgesamt 76,5 Prozent war der Himmel während dieses Monats von Wolken überzogen (etwas weniger als normal). Die Sonnenscheindauer erreichte 67 Stunden. Das entspricht 157,3 Prozent des langjährigen Mittels. Durchschnittlich schien sie an jedem Tag zwei Stunden und 12 Minuten.

