später lesen Augenklick Dem Frühling ist Corona schnuppe FOTO: Nadine Lang FOTO: Nadine Lang Teilen

Twittern



Der Baum selbst ist noch winterlich kahl, doch darunter präsentiert sich der Frühling in seinen hübschesten Blüten in gelb und blau. Im Wildrosengarten in der Fasanerie beginnt es wie allüberall zu blühen.⇥nlg/Foto: Lang Von Nadine Lang