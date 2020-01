Am Montag, 27. Januar 2020, erscheint Baby & Kind, mit den schönsten Fotos unserer Leserinnen und Leser und nützlichen Tipps und Informationen rund um das Thema Familie.

Baby- und Kinderzeit im Pfälzischen Merkur: Am Montag, 27. Januar, veröffentlichen wir wieder eine Sonderveröffentlichung rund um das Thema Baby, Kinder und Familie. Wir freuen uns, wenn Sie uns aktuelle Fotos Ihres Neugeborenen oder Ihrer Kinder zusenden, die wir in dieser Beilage honorarfrei veröffentlichen dürfen. Aber auch Baby- und Kinderfotos anderer Jahrgänge sind uns willkommen, ebenso lustige Baby- und Kinderfotos aus Ihrer eigenen Kinderzeit.

Wenn Sie also Ihren Nachwuchs gerne in Baby & Kind vorstellen möchten, senden Sie uns bitte ein Foto in größtmöglicher Auflösung – mit Nennung des Fotografen-Namens und ein paar Infos zum Kind – an merkur@pm-zw.de, Betreff „Baby“.

Unter allen Einsendungen verlosen wir ein exklusives Fotoshooting von nala-Fotografie (nala-fotografie.de), außerdem 2 Eintrittskarten für den Europapark. Einsendeschluss ist der kommende Freitag, 17. Januar. ⇥cms

