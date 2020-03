Zweibrücken wirkt derzeit fast wie eine Insel der Glückseligen: Während deutschlandweit immer mehr Veranstaltungen aus Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 abgesagt werden, geht in der Rosenstadt bislang alles wie geplant über die Bühne, gestern Abend in der Festhalle etwa ein Theaterstück. Während nebenan im Saarland und vielerorts in Rheinland-Pfalz bereits mehrere Veranstaltungen abgesagt wurden. Die relative Gelassenheit in Zweibrücken liegt auch daran, dass in der gesamten Region Südwestpfalz noch kein einziger Mensch infiziert wurde. In Absprache mit dem Gesundheitsamt sehe man deshalb derzeit keinen Bedarf für die Absagen, erklärten am Mittwochnachmittag Bürgermeister Christian Gauf (CDU) und Kulturamtsleiter Thilo Huble auf Merkur-Anfragen.

„Ich kann aber immer nur sagen: Stand heute!“, betont Huble. „Denn die Lage ändert sich täglich.“ Huble spricht denn auch nur von „den nächsten Tagen“, an denen es keinen Grund gebe, eine Veranstaltung abzusagen. Die Landesregierung hat gestern den Rheinland-Pfalz in Andernach (19.-21. Juni) abgesagt. Zur Eröffnung des Kultursommers Rheinland-Pfalz in Zweibrücken werden zwar deutlich weniger Besucher erwartet, er ist aber bereits am 8.-10. Mai. Laut Kulturministerium gebe es noch keine Absage, aber dies werde täglich neu bewertet. Bis dahin plant Huble das Event weiter – und eilte direkt nach dem Merkur-Telefonat zu einem Gespräch mit einem Kultursommer-Caterer. Ob auch das Stadtfest (24. 26. Juli) gefährdet ist, schließlich drängen sich dort immer insgesamt 100 000 Besucher? „Soweit gucken wir noch nicht“, antwortet Huble auch diesbezüglich alle Optionen offen lassend.

Näher liegt das Kaffee-Konzert am kommenden Sonntag, 15. März, in der Festhalle. Weil hier auch Lehrer aus dem Saarland musizieren, gelte es abzuwarten, ob Teilnehmer wegen saarländischer Quarantäne-Maßnahmen nicht kommen können, sagte Huble.

Keine Bedenken hat Bürgermeister Gauf wegen der vier Demonstrationen am 14 März (75. Jahrestag der Kriegszerstörung Zweibrückens), darunter eins städtische Kundgebung: „Da kommen nicht viele Leute von auswärts. Und es ist nicht seine so große Menge zu erwarten.“

Was wird aus dem für die „Zweibrücken gesund“-Tage vom 2.-5. April auf dem Schlossplatz geplanten italienischen Mark? Weil ganz Italien wegen der vielen Covid-19-Fälle derzeit Sperrgebiet ist, können ja sicher keine Händler mehr wie in den Vorjahren direkt aus Italien anreisen? Gauf will diese Frage mit Citymanagerin Petra Stricker „frühzeitig besprechen“ , vielleicht gebe es ja auch alternative Beschickungsmöglichkeiten.

Vor der Kultursommer-Eröffnung steht in Zweibrücken nur eine Veranstaltung an, bei der (nach den Erfahrungen der Vorjahre) über 1000 Besucher zu erwarten wären – und damit über der derzeit vom Bundesgesundheitsministerium dringend empfohlenen Absage-Grenze liegen: die Große Pferde-Gala in der Reithalle (21./22. März), der jährliche Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Landgestüts. Dessen Geschäftsführerin Maren Müller sagte gestern Nachmittag auf Merkur-Anfrage, man entschiede darüber heute. Sie verriet aber bereits: „Es sieht nach einer Verlegung aus.“ Neben der erwarteten Besucherzahl, aber auch, weil Absagen vieler Teilnehmer aus Frankreich zu befürchten wären, wo es in der Region Grand Est massive Corona-Probleme gibt.

Konzertvorschau Seite 8: Weil ein Sänger aus der Corona-Sperrzone Italien nicht anreisen kann, tritt am Samstag in der ACH-Eventhalle eine andere Band auf.