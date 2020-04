Das erklärten Oberbürgermeister Marold Wosnitza und Kreisgesundheitsamtsleiter Dr. Heinz Ulrich Koch am Donnerstag.

Die katholische und evangelische Kirche haben deshalb ein Seelsorgerteam gegründet, berichtete Elisabeth Brach, evangelische Pfarrerin am Nardini-Klinikum. Die 16 Mitglieder sind tags in zwei Schichten (zudem nachts in Rufbereitschaft) in den Nardini-Kliniken in Zweibrücken und Landstuhl. „Uns ist ganz wichtig, dass Schwersterkrankte, Angehörige und Pflegende nicht allein sind“, erklärte Schwester Elisa Döschl. Das Team erhalte Schutzkleidung für die Intensivstation. Dort lagen am Donnerstag in Zweibrücken sieben Covid-19-Patienten, drei davon mussten beatmet werden. Treffe die Corona-Krise auch Altenheime, sei das Team auch dort einsatzbereit. – Im bei einem deutlichen Fallzahl-Anstieg als Nothospital vorgesehene Ex-Evangelischen Krankenhaus Zweibrücken sind laut Feuerwehrchef Frank Theisinger jetzt alle Vorbereitungen abgeschlossen, nur ein Teil der Betten fehle noch. OB Wosnitza berichtete, die dort geplante „Fieber-Ambulanz“ könne Anfang nächster Woche starten – um coronaverdächtige Personen aus den Zweibrücker Arztpraxen fernzuhalten, aus Angst vieler Bürger sei der Besuch dort „deutlich rückläufig.“

Wosnitza bedankte sich bei den Bürgern „für das Verständnis und die Disziplin“ bei den strengen Coronaschutz-Regeln. Diese Disziplin müsse jeder „noch eine ganze Weile“ durchhalten, damit es auch weiter in Zweibrücken deutlich weniger Infektionen gibt als andernorts in Rheinland-Pfalz. Dr. Koch vermutet eine schrittweise Lockerung nach den Osterferien – womöglich könnten zuerst Kitas wieder öffnen, weil Kinder das Virus weniger treffe.