Im Landkreis Südwestpfalz sowie den Städten Pirmasens und Zweibrücken hat es nach der aktuellsten Meldung des Kreisgesundheitsamtes (2. Mai, elf Uhr) keine neuen Covid-19-Fälle gegeben. Dabei bleibt es im Amtsbezirk bei insgesamt 168 infizierten Personen, von denen 145 wieder genesen sind.

In Zweibrücken (37 Fälle) hat es damit schon über zwei Wochen lang keine neue Corona-Erkrankung gegeben, die letzte infizierte Person wurde am 17. April gemeldet. Damit hat Zweibrücken nur ganz knapp hinter Pirmasens (letzter Fall am 16.4.) den besten Platz aller 36 kreisfreien Städte und Landkreis in Rheinland-Pfalz. Auf die entsprechende Excel-Tabelle auf der Internetseite des Landesgesundheitsministeriums machte der Zweibrücker AfD-Ratsfraktionschef Harald Benoit den Merkur aufmerksam.

Das Gesundheitsamt rät Personen, die Symptome entwickeln, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt, unter (0 63 31) 809 750 oder der landesweiten (0800) 99 00 400 zu melden.

(lf)