(red) Weitere Vereine und Institutionen sagen Termine im Zuge der Coronavirus-Krise ab.

Der Pfälzerwald-Verein Zweibrücken wollte am Sonntag, 22. März, zur Wanderung in Siebeldingen aufbrechen. Dieser Ausflug kann nun nicht stattfinden.

Der Landfrauenverein Hornbach teilt mit, der für Samstag, 28. März, geplante „Kaffeenachmittag mit Vortrag“ leider ausfällt.

Das protestantische Netzwek im Dekanat Zweibrücken sagt zwei Veranstaltungen ab: In der Reihe „Dieseits und jenseits der Grenze“ wird die Fahrt nach Straßburg am Samstag, 25. April, nicht stattfinden können. Ebenso das Musikalische Netzwerk „Mit Schall, Klang und Glockenschlag“ am Samstag, 30. Mai, in der Oberauerbacher Kirche.

Der angkündigte Termin für die Blutspende in Oberauerbach am heutigen Freitag, 20. März, wurde seitens des DRK Blutspendedienstes abgesagt.

Der Pfälzerwald-Verein Contwig sagt bis auf Weiteres alle Wanderungen und Veranstaltungen ab.

Der Obst- und Gartenbauverein Rimschweiler sagt bis auf Weiteres alle Veranstaltungen ab. Deshalb fällt der angebotene Kurs zum Baumschnitt am Samstag, 21. März, aus. Der für Samstag, 4. April, angekündigte Vortrag „Rauchtabak“ wird verschoben und eventuell im Herbst stattfinden. Ersatztermine werden rechtzeitig bekanntgegeben.