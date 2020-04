Gute und schlechte Nachrichten haben sich am Donnerstag bei der wöchentlichen Pressekonferenz der Stadt zum Coronavirus-Lage abgewechselt. Wobei Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) und Kreisgesundheitsamtsleiter Dr. Heinz Ulrich Koch mehrfach eindringlich klarmachten: Auch das weitere Verhalten jedes Bürgers hinsichtlich Abstands- und weiteren Hygieneregeln wird entscheidend dafür sein, dass es künftig mehr gute als schlechte Nachrichten gibt.

Die schlechteste Nachricht am Donnerstag war: Mittlerweile werden sieben Covid-19-Patienten im Zweibrücker Nardini-Klinikum stationär behandelt. Davon sind drei so schwer erkrankt, dass sie beatmet werden müssen. Ein neues 16-köpfiges Seelsorger-Team betreut im Schichtsystem Kranke, Angehörige und Pflegepersonal (Bericht: Seite 1).

Insgesamt waren bis Donnerstag 21 Zweibrücker Corona-Fälle bekannt, sechs mehr als am Vortag. Im gesamten Gesundheitsamts-Bezirk (Landkreis Südwestpfalz und Städte Zweibrücken, Pirmasens) gab es am Donnerstag den 100. bestätigten Fall (und damit 13 mehr als am Vortag).

Diese Zahlen sind gleichzeitig aber auch die beste Nachricht der Pressekonferenz – denn „die Zahlen steigen deutlich langsamer, als wir vor zehn Tagen erwartet hatten“, berichtete OB Wosnitza. Dr. Koch sagte: „Es ist sehr positiv, dass wir nicht noch mehr Fälle in kurzer Zeit haben, wie in Italien, Spanien oder New York.“Dass Zweibrücken und die ganze Region Südwestpfalz im rheinland-pfalz-weiten Vergleich (in Relation zur Einwohnerzahl) ganz (oder weit) unten stehen, ist für den Gesundheitsamtsleiter auch ein Erfolg der hier bereits „sehr früh (Anfang März)“ begonnenen Abstrich-Tests sowie der Tatsache, dass der Landkreis und die beiden Städte bereits früher strengere Corona-Präventions-Verfügungen erlassen hatten als Rheinland-Pfalz. Die hiesigen Kommunalpolitiker hätten „schnell mutige Entscheidungen getroffen“, lobte Dr. Koch – diese wünschenswerte „Klarheit“ sei bei der Landesregierung einige Zeit „nicht gegeben“ gewesen.

Wosnitza und Dr. Koch warnten aber eindringlich davor, sich angesichts des nur langsamen Anstiegs der Infizierten-Zahlen in und um Zweibrücken zurückzulehnen. Der Höhepunkt der Erkrankungswelle sei noch nicht erreicht, und „es wird uns nicht erspart bleiben, dass Menschen sterben werden“, verdeutlichte Dr. Koch. Es sei deshalb „ganz wichtig“ dass die bekannten Hygieneschutzmaßnahmen, Ausgangsbeschränkungen und Abstands-Regeln „von jedem Bürger penibel eingehalten werden – zum Schutz der eigenen Gesundheit und zum Schutz der Mitmenschen“. Dies gelte auch für alle, die sich völlig gesund fühlen – denn das Tückische an dem neuartigen Coronavirus sei, dass es auch von symptomfreien Menschen übertragbar ist.

Erstmals hat das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag auch über die Zahl der Genesenen informiert: Zehn Menschen in der Region haben ihre Covid-19-Infektion überstanden. Von Kontaktpersonen, die in Quarantäne waren, konnten diese 158 wieder verlassen. Unverändert in der Region ist die Todeszahl zwei (beides Kreisbürger, bei einem davon war das Coronavirus aber nicht die Todesursache, wir berichteten). Wann ist der Höhepunkt der Fallzahlen zu erwarten? „In zwei bis drei Wochen“, schätzt Dr. Koch, „das ist aber Kaffeesatzleserei“.