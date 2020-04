Laut Bundesregierung bleibt es auch nach den ab heute (20. April) geltenden Coronaschutz-Lockerungen dabei: Outlet-Center müssen geschlossen bleiben. Doch die Landesregierung von Rheinland-Pfalz hat Outlet-Öffnungen am Freitagabend erlaubt (wir berichteten exklusiv) – weshalb das Zweibrücker Fashion Outlet ab diesem Montag wieder öffnet. Das hat auf Facebook einen Shitstorm (empörte Reaktionen) ausgelöst – und viele Fragen aufgeworfen. Zumal bundesweit nur Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen dürfen, das Outlet aber über 21 000 qm hat. Und während das Saarland die 800 qm in Einkaufscentern als Gesamtfläche zählt, erlaubt Rheinland-Pfalz dort jedem einzelnen Shop bis zu 800 Quadratmeter.

Die Stadt macht kein Hehl daraus, dass sie gegen die Öffnung jetzt schon ist. Frage: „Die auch von der Stadtspitze immer wieder gelobte Einhaltung der strikten Regeln in Zweibrücken hat die Infektionszahlen erfreulich niedrig gehalten. Sehen Sie diese Erfolge durch eine Öffnung des Outlets, das ja deutlich größere Besuchermassen anzieht als andere Geschäfte, und auch viele Menschen von außerhalb hierherbringt, gefährdet?“ Antwort von Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD): „Der Stadtvorstand war von den Entwicklungen im Zusammenhang mit der Outlet-Öffnung durchaus überrascht. Bis zum Vorliegen der Vierten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz am Freitagabend waren wir davon ausgegangen, dass der Passus ,Outlets bleiben geschlossen’ erhalten bleibt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation haben wir eigentlich erwartet, dass die Öffnung erst zu einem späteren Zeitpunkt ermöglicht wird. Persönlich hätten wir dies durchaus begrüßt.“

„Eine städtische Allgemeinverfügung wäre nur in Absprache mit dem Ministerium möglich und dürfte der 4. CoBeLVO RLP nicht widersprechen“, schreibt Wosnitza. „Nächste Woche werden zur Absicherung der Rechtsauslegung noch weitere Prüfungen vorgenommen.“

Die Stadt werde die Einhaltung der Coronaschutz-Regeln im Outlet überprüfen: „Wenn es zu Verstößen kommen sollte, werden entsprechende Konsequenzen gezogen.“

Ein Sprecher der Bundesregierung erklärt auf Merkur-Anfrage, „die praktische Umsetzung“ der zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten vereinbarten Regelungen sei „Ländersache und daher von jedem Bundesland und jeder Stadt für sich zu prüfen“. Der Sprecher verweist allerdings auch auf die Äußerungen der Kanzlerin in der Pressekonferenz vom Mittwoch. Und da machte Merkel sehr deutlich, warum man derzeit noch keinen großflächigen Einzelhandel erlauben wolle: „Zur Philosophie mit den Quadratmetern, zu der Markus Söder gleich auch noch etwas sagt: Es geht ja nicht darum, dass ein Unternehmen oder ein Laden nicht ein inneres Schutzkonzept erstellen könnte. Für den Einzelhandel kann das wahrscheinlich jeder. Wir müssen aber schauen, dass wir nicht den gesamten Publikumsverkehr in den Städten wieder möglich machen; denn dann entstehen auch wieder Infektionsketten. Man muss das vielmehr dosiert machen.“

Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) ergänzte, wenn die „ganz großen Unternehmungen“ schon wieder öffneten, würde dies „dazu führen, dass wir in den Innenstädten wieder eine so massive Ballung hätten, dass sich der ganze positive Effekt der letzten Wochen in wenigen Tagen aufheben ließe. Das wollten wir nicht riskieren.“

Warum erlaubt Rheinland-Pfalz dennoch schon ab Montag wieder die Öffnung von Einkaufszentren und des (zweit)größten (je nach Zählweise) Outlet-Centers Deutschlands mit überregionalem Einzugsgebiet? Der stellvertretende Sprecher der Landesregierung, Janosch Littig, antwortet: „Durch die strengen Schließungen und Maßnahmen der vergangenen Woche konnte die Zahl der täglichen Neuinfektionen im Rahmen der Corona-Pandemie signifikant gesenkt werden. Dies ist vor allem der Mitarbeit und der Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger zu verdanken. Die übergroße Mehrheit der Menschen in Rheinland-Pfalz hat sich an die beschlossenen strengen Maßnahmen gehalten und diese umgesetzt. Die massiven Beschränkungen durch die Corona-Bekämpfungsverordnungen bedürfen einer verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Die aktuellen Fallzahlen in Rheinland-Pfalz rechtfertigen eine moderate Lockerung bei der Öffnung der Geschäfte bei einem gleichzeitig weiterhin sehr strengen Kontaktverbot. Der Beschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs mit der Bundeskanzlerin hebt bei der Öffnung von Geschäften auf eine Verkaufsfläche von 800 qm ab. Die in der Anlage dieses Beschlusses ausgeführten Öffnungen und Schließungen sind eine Interpretation der Bundesregierung und nicht Bestandteil des Beschlusses.“ Dafür erlaube Rheinland-Pfalz in allen Geschäften nur einen Kunden pro zehn Quadratmeter Laden-Fläche – was man bundesweit nicht habe durchsetzen können.

Zudem wolle Rheinland-Pfalz alle Einzelhandelsläden gleich behandeln. „Da die Geschäfte in Malls oder Outlet-Centern als rechtlich selbständig zu betrachten sind, waren auch diese der 800 qm-Grenze zu unterwerfen.“

Und warum hält es Rheinland-Pfalz für vertretbar, Outlet-Center schon jetzt zu öffnen, Gottesdienste erst ab Mai? Littig antwortet: „Im Gegensatz zu Geschäften beim Einkaufen verweilen Menschen in Gottesdiensten deutlich länger in einem Raum. Demnach erscheint es auch noch gerechtfertigt, diese anders zu behandeln.“

Wie will die Landesregierung eine schwindende Akzeptanz der Coronaschutz-Auflagen bei den Bürgern vermeiden, wenn große touristische Ziele wie das Zweibrücker Outlet bereits wieder öffnen dürfen, in Rheinland-Pfalz aber 200 Euro Bußgeld verhängt wird, wenn drei Menschen sich gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhalten? Auf diese Frage antwortet Littig, die Landesregierung appelliere „weiterhin dringend“ an die Bürger, „möglichst viel zu Hause zu bleiben. Und: „Die Landesregierung rät dringend dazu, nicht als Freizeitbeschäftigung einkaufen zu gehen, sondern nur dann, wenn der Einkauf notwendig ist. Dabei wird dringend empfohlen, eine nicht-medizinische Alltagsmaske zu tragen.“

Die Saarbrücker Landesregierung hatte am Freitag auf ihrer Internetseite hervorgehoben, das Saarland und Rheinland-Pfalz hätten ihre neuen Regelungen zum Einzelhandel miteinander abgestimmt, damit „eine einheitliche Regelung“ der Nachbarländer „sichergestellt“ ist. Tatsächlich wird aber die 800-qm-Grenze bei Centern völlig anders berechnet. Und Littig räumt auf Merkur-Anfrage ein, die Outlet-Öffnung sei bei dem Austausch mit dem Saarland „nicht zur Sprache“ gekommen.

Julian Lange, stellvertretender Regierungssprecher des Saarlands, erklärt auf Anfrage, das Saarland habe sich entschieden, „große Malls und Outlet-Center noch nicht wieder vollständig zuzulassen. Es geht weiterhin um die Eindämmung des Infektionsgeschehens auch bei einer behutsamen schrittweisen Öffnung. Die Entscheidungen andere Länder wolle man „nicht beurteilen“.