Tut die Stadtverwaltung in der Corona-Krise nicht genug zum Hygieneschutz in den städtischen Gebäuden? Diesem Verdacht von Bürgernah-Fraktionschef Dirk Schneider (wir berichteten) begegneten Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) und insbesondere Hauptamtsleiterin Alessa Buchmann letzten Mittwochabend im Stadtrat mit einer langen Aufzählung von Maßnahmen.

Daraus einige Beispiele: Säulen mit Desinfektionsmittel stehen unter anderem bereits im Behördenzentrum Max 1, in der Stadtbücherei und Drogenberatung, weitere folgen. Außer in den WC-Räumen stehen Handdesinfektionsmittel auch in allen Ämtern, wer häufig im Außendienst ist, hat eigene Fläschchen. Spuckschutzscheiben stehen bereits dort, wo Beschäftigte aus Risikogruppen oder mit viel Kundenkontakt arbeiten, etwa im Bürgerbüro im Max 1. In der Berufsschule ist im Sekretariat bereits Spuckschutz installiert, für die übrigen Schulen, die so etwas beantragt hätten, sei das in Arbeit. Insgesamt seien derzeit noch 65 Spuckschutzwände „in der Bearbeitung“, so Buchmann am Mittwochabend, die Gewobau übernehme den Einbau.

Zudem seien diese Woche 340 Stoffmasken für Mitarbeiter mit Kundenverkehr ausgegeben worden. In Warte-Bereichen stünden Abstandshalte-Schilder.

Um die Bürger zu informieren, erstelle die Stadtverwaltung derzeit eine Liste mit Verkaufsstellen für Mundschutz-Masken. Schon jetzt zeige Bürgermeister Christian Gauf (CDU) in einem Video auf der Stadt-Homepage, wie man einfach selbst eine Maske bastelt. Wosnitza betonte im Stadtrat, Bürger seien aufgefordert, bei Verwaltungs-Besuchen Masken mitzubringen. „Für Notfälle halten aber auch wir welche bereit.“

Dirk Schneider hatte auch kritisiert, dass man jetzt in Mundschutz-Masken heirate müsse, weil Zweibrücken im Standesamt keine Spuckschutzwand habe. Die sei jetzt da, informierten Wosnitza und Rauch.

Schuldezernentin Christina Rauch (CDU) betonte, die Corona-Schutzmaßnahmen in den Zweibrücker Schulen erfolgten nach der Hygieneplanung des Kreisgesundheitsamtes und den Rahmenrichtlinien des Landes. 700 Liter Desinfektionsmittel würden für die Schulen portioniert. Jeder Schüler hat am Montag nach der Ratssitzung eine waschbare Alltagsmaske erhalten.

Auf Frage von AfD-Fraktionschef Harald Benoit erklärte Stadtkämmerer Julian, die Kosten der Corona-Pandemie beträfen zwar sehr unterschiedliche Stellen im Haushalt. Alle Ämter erfassten sie aber, so dass man „einen strukturierten Überblick“ bekomme.