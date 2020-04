Die von Bund und Ländern vereinbarten neuen Coronaschutz-Regeln haben massive Auswirkungen auf die bis Ende August in Zweibrücken geplanten Großveranstaltungen. Dagegen dürfen fast alle Zweibrücker Geschäfte ab Montag wieder öffnen, wenn sie die Hygieneregeln einhalten. Von Fritz Schäfer

Seit 1980 lockt das Stadtfest Ende Juli zigtausende Menschen nach Zweibrücken. In diesem Jahr nicht. Bis 31. August sind wegen der Corona-Pandemie Großveranstaltungen bundesweit verboten. „Das heißt, dass auch das Stadtfest ausfällt“, erklärte Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) am Donnerstag bei der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz.

Doch es trifft nicht nur das Stadtfest mit seinen zuletzt immer rund 100 000 Besuchern. Auch das für August geplante SWR-Sommerfest und der Juni-Rosenmarkt im Rosengarten sind abgesagt. Ob die Rosentage stattfinden können, konnte der Oberbürgermeister noch nicht sagen. Denn noch müsse definiert werden, was eine Großveranstaltung ist: „Beim Lichterfest kommen schon deutlich über 1000 Besucher“, sagte Wosnitza. Deshalb vermute er, dass auch diese Traditionsveranstaltung ausfallen wird.

Bei der bereits von Anfang Mai auf 29./30. August verschobenen Eröffnung des „Kultursommer Rheinland-Pfalz“ mit Straßentheater-Spektakel in Zweibrücken überlege die Verwaltung, ob die Veranstaltung eine Woche in den September verschoben werden kann. Wosnitza: „Da weiß aber noch niemand, ob das Verbot von Großveranstaltungen verlängert wird.“ Der Mittelbacher Ortsvorsteher Kurt Dettweiler (FWG) hat derweil bereits das für Juli geplante Dorffest in Abstimmung mit den Vereinen abgesagt.

Nach der Vereinbarung zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den deutschen Ministerpräsidenten vom Mittwoch können ab kommender Woche wieder bislang geschlossene Geschäfte öffnen, die unter 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. In Zweibrücken gebe es nur zwei größere Läden, sagte Wosnitza Ein Laden (nach Merkur-Informationen Möbel Martin) sei deutlich zu groß. Bei dem anderen Geschäft, das mit 850 Quadratmeter nur knapp über der Grenze liege, könnte die Verkaufsfläche verkleinert werden. „Das werden die Mitarbeiter der Stadtverwaltung prüfen.“ Ebenso die Hygienekonzepte der Läden. Da erarbeite die IHK entsprechende Konzepte.

Geschlossen bleiben nach der Vereinbarung der Bundesregierung mit den Länderchefs Outlet-Center. Damit muss auch das Zweibrücker Fashion-Outlet geschlossen bleibe, obwohl fast alle Shops dort deutlich kleiner als 800 Quadratmeter sind und rechtlich eigenständig geführt werden.

Ob auch die Hallplatz-Galerie wieder vollständig öffnen darf, konnte Wosnitza noch nicht beantworten. Da wartet er die Rechtsverordnung des Landes hinsichtlich Einkaufszentren ab.

„Im Moment verhalten sich die Zweibrücker in den Lebensmittel- und Drogeriegeschäften sehr vernünftig“, merkte die Beigeordnete Christina Rauch (CDU) an. Das gleiche erwartet die Ordnungsdezernentin auch bei den am Montag öffnenden Läden. In dem Zusammenhang äußert sich OB Wosnitza zufrieden über das disziplinierte Verhalten der Zweibrücker an den Ostertagen. „Es gab nur fünf Vorfälle.“ Dabei sei es bei Verwarnungen geblieben. Bußgelder wurden keine verhängt.

Mit der Abstrichstelle, der Notstation und der Corona-Ambulanz am und im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus habe die Stadt Corona-Einrichtungen geschaffen. „Auch das Nardini-Klinikum ist gut vorbereitet“, sagte Wosnitza.

Bei einem Gespräch hätten die Rettungsdienste berichtet, dass die Menschen „aus Angst, sich mit dem Virus anzustecken, deutlich zurückhaltender sind“, so Wosnitza. Der Oberbürgermeister appelliert an akut kranke Menschen, zum Beispiel bei Herzattacken, ärztliche Hilfe zu rufen. „Da zählt jede Minute.“ Die Rettungsdienste und das Krankenhaus seien so eingerichtet, dass die Personen nicht mit infizierten Menschen zusammenkommen.

Es gebe zwar noch keine Pflicht, Schutzmasken zu tragen. Doch der OB, Bürgermeister Christian Gauf (CDU) und die Beigeordnete empfehlen das Tragen auch der einfachen Masken beim Einkaufen oder beim Bus- oder Bahnfahren. Auf der Stadt-Internetseite www.zweibruecken.de soll bald auch informiert werden, wie man Masken selbst herstellt. Oder welche Geschäfte solche Masken verkaufen.

Die Notbetreuung werde bisher „nicht übermäßig“ in Anspruch genommen, berichtete Gauf. Das Personal in den Kitas stehe bereit. Rauch fügte hinzu, dass Kind in einer Grundschule betreut werde. „Wenn die Geschäfte öffnen, kann das mehr werden.“