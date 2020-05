Zweibrücker Schuldezernentin Christina Rauch gibt Überblick über die wichtigsten Informationen zum Schulstart diesen Montag.

Wie kommt mein Kind zur Schule?

Die Busse und Bahnen werden zum Schulstart den Schülertransport wieder aufnehmen. Ich bitte, die Mitnahme eines Mund-Nasen-Schutzes nicht zu vergessen.

Wie läuft der Schulstart ab?

Seit letztem Montag, 27. April, wurde mit circa 400 Schülerinnen und Schülern mit den Prüfungsvorbereitungen sowie dem Unterricht für Prüfungs- und Abschlussklassen der Berufsbildenden Schule in Zweibrücken begonnen. Ab diesem Montag werden zusätzlich 272 Grundschülerinnen und Grundschüler unserer acht Grundschulen und 1937 Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen schrittweise den Präsenzunterricht wieder aufnehmen. Daher werden ab Montag ingesamt 2207 und Schüler mit den Lehrkräften in den unterschiedlichen Präsenzmodellen unter Einhaltung der Hygieneplanungen und Abstandsvorgaben in den Zweibrücker Schulgebäuden mit dem Arbeiten beginnen. Das wird eine Herausforderung für uns alle.

Auf was wird bei der Hygiene in den Zweibrücker Schulen geachtet?

Wir setzen in den Schulen die Hygieneplanung des Landes Rheinland-Pfalz „Hygieneplan Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ um. Diese Hygienemaßnahmen erfolgen im Einvernehmen mit dem Landkreis Südwestpfalz und der Stadt Pirmasens und wurden mit den Zweibrücker Schulen in Veranstaltungen zusammen mit dem Gesundheitsamt Südwestpfalz, Gesprächen und Briefen abgestimmt. Die Stadt wird in den Schulgebäuden, die nach dieser Hygieneplanung geforderten Hygienemaßnahmen durchführen. Bei dieser Arbeit gibt es für die Verwaltung keine Sonntage und Feiertage mehr. Am Sonntag, 3. Mai, holen wir die von der Landesregierung bereitgestellten Alltagsmasken aus Stoff für die Schülerinnen und Schüler bei der zentralen Ausgabestelle ab und portionieren sie im Schulverwaltungsamt für alle Schulen nach ihren Schülerzahlen, um sie morgens zum Schulbeginn am Montag, 4. Mai, den Schulen zur Verfügung zu stellen. Wir werden sie daher direkt am Sonntag mit einer zusätzlichen Desinfektionsmittellieferung an alle Zweibrücker Schulen ausliefern.

Ich glaube, wir sind mit den Schulleitungen auf einem guten Weg. Der Schulstart am 27. April hat gut funktioniert und nun blicke ich guten Mutes auf den Start am 4. Mai.

Wird es Mittagessen in den Ganztagsschulen geben?

Die Mittagessensversorgung wird wieder schrittweise mit Schulbeginn unter den gebotenen Hygienemaßnahmen starten. Zurzeit ist die Ausgabe von Lunchpaketen geplant.

Wird es weiter Notbetreuung geben?

Die Notbetreuung wird weiterhin stattfinden. Sie wird sogar auf die üblichen Unterrichtszeiten erweitert.