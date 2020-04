Seit Monaten bereiten sich 50 Erstkommunionkinder in der Pfarrei Heilige. Elisabeth Zweibrücken zusammen mit ihren Familien auf die Feier ihrer Erstkommunion vor. „An diesem Sonntag, dem Weißen Sonntag, und dem kommenden Sonntag, sollten sie zum ersten Mal die heilige Kommunion empfangen.

Doch wegen Corona wird alles anders“, berichtet Pastoralassistentin Nina Bender.

„Als die Erstkommunionkinder im Oktober zum ersten Mal miteinander einen Gottesdienst feierten, ahnte noch niemand, wie sehr sich unsere Welt in den kommenden Monaten verändern würde. Niemand verschwendete auch nur einen Gedanken daran, dass der große Tag, auf den sich die Kinder über mehrere Monate hinweg vorbereitet und auf den sie sich gefreut haben, wegen eines Virus nicht wie geplant stattfinden kann“, schreibt Bender. Die Erstkommunionfeiern sind auf unbestimmte Zeit verschoben – aber nicht aufgehoben.

Bender bedauert: „Träume, Wünsche und Pläne die vor wenigen Wochen noch zum Greifen nahe schienen, sind mit dem Ausbruch des Corona-Virus zerplatzt. Trauer, Angst und Ratlosigkeit lähmen uns. Die Auswirkungen der Corona-Krise sorgen für einen Ausnahmezustand.“ Den Kommunionkindern, aber auch Brautpaaren, Geburtstagskindern und vielen anderen Menschen ergehe es ein Stück weit wie den Fußballern, die der Europameisterschaft entgegengefieberten: „Hinter ihnen liegen viele Monate der Vorbereitung auf ein großes Ereignis, dass wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden muss. Doch auch wenn Träume, Wünsche und Pläne wie Seifenblasen an einem heißen Sommertag zerplatzen, dürfen wir unsere Hoffnung auf ein Ende der Pandemie und eine Rückkehr in ein „normales“ Leben nicht verlieren.“

Im Mottolied zur Erstkommunionvorbereitung heiße es ganz passend „Jesus, erzähl uns von Gott, von Zeichen, seinen Wundern und Werken. (…) erzähl uns mehr, mehr, mehr dass wir die Hoffnung sehn“. Bender: „Diese Hoffnung auf Gott will keine billige Vertröstung, kein platter Optimismus, kein naives Versprechen auf ein irdisches Happy End sein. Sie will uns vielmehr stärken. Dazu lohnt es sich, mal wieder in der Bibel zu lesen.“