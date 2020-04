Spürbar belebt war am Montag die Fußgängerzone in Zweibrücken. Viele genossen die Möglichkeit, wieder bummeln zu können. Doch war noch viel Vorsicht zu spüren. Von Mathias Schneck und Lutz Fröhlich

Wie gut, dass es Paragraph 1, Absatz 1, Ziffer 8 der „Vierten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz“ gibt. Oder anders ausgedrückt: Schön, dass in der Zweibrücker Fußgängerzone wieder gebummelt werden kann. Denn besagte „Bekämpfungsverordnung“, der Mainzer Landesregierung erlaubt seit dem gestrigen Montag unter anderem Einzelhändlern, die maximal 800 Quadratmeter Verkaufsfläche anbieten, wieder zu öffnen.

Die Freude darüber war in der Fußgängerzone spürbar. Diese war im Vergleich zu den vergangenen Wochen deutlich belebt. Viele genossen die neu gewonnene Freiheit, suchten die Geschäfte auf, hielten zwischendrin an, um – bei gebührendem Abstand – mit Bekannten ein Schwätzchen zu halten. Das milde Frühlingswetter tat ein Übriges.

Sandra Cleemann hatte am Nachmittag in ihrem Geschäft „idee + spiel Gerhard Cleemann“ alle Hände voll zu tun. „Es ist wirklich eine Erleichterung für uns, dass wir wieder öffnen dürfen“, sagte Cleemann. Natürlich habe die jüngst von Stadtmarketing und Gemeinsamhandel initiierte Aktion „Zweibrücken bringt’s“ einiges abfedern können. Wie der Name schon sagt, setzen die Händler hier auf Lieferungen an die Kunden (wir berichteten). „Wir haben bei Zweibrücken bringt’s mittlerweile eine Super-Resonanz, 64 Händler machen mit“, freute sich Cleemann, die stellvertretende Leiterin der Händlervereinigung ist. Aber es sei doch etwas anderes, wenn man seinen Laden endlich wieder öffnen und die Kunden zum Stöbern einladen könne. Zahlreiche Kunden nutzten diese Möglichkeit gestern, es war ein Kommen und Gehen in dem Spielzeuggeschäft.

„Die Leute sind diszipliniert und zeigen viel Verständnis. Ich bin froh darüber“, sagte Cleemann, die extra einen „Rundlauf“ in ihrem Geschäft angelegt hatte; dieser gab die Laufrichtung vor – so wurde verhindert, dass sich Kunden entgegen- und damit zu nahe kommen. „Ich lasse maximal neun Kunden gleichzeitig ins Geschäft, damit es nicht zu voll wird“, sagte Cleemann.

Ihr Händlerkollege Andreas Michel, der Gemeinsamhandel leitet, pflichtete Cleemann in Sachen „Zweibrücken bringt’s“ bei: „Wir haben bei Gemeinsamhandel 73 Mitglieder, davon beteiligen sich 64 an der Aktion. Mehr kann man eigentlich nicht wollen, mehr geht eigentlich nicht.“ Auch er freute sich über die „sichtbare Belebung der Fußgängerzone“. Allerdings machte Michel bei vielen Passanten noch „große Vorsicht aus“. Tatsächlich wirkten die Menschen zurückhaltend, gingen sich, soweit möglich, aus dem Weg, hielten beim Plauschen Abstand. „Das ist auch gut so. Das ist richtig so“, zollte Michel den Bürgern Respekt.

Michel, der auf dem Flugplatz-Areal das Geschäft „Anti-Insect“ betreibt (Fliegengitter und Pollenschutz-Systeme), sagte, er sei erleichtert, dass ihm persönlich die Krise noch nicht zugesetzt habe. „Toi toi toi: Wir arbeiten wie vor der Krise. Die Leute wollen ihren Insektenschutz. Schön ist: Wir sind gesund und unsere Kunden sind gesund. Wir fragen vor jedem Kundenbesuch danach. Alle sollen geschützt sein.“

Am Montag waren nicht nur etliche Bummler in der Fußgängerzone unterwegs, sondern auch zahlreiche Naschkatzen. Die beiden Eisdielen „Cantonati“ und „La Perla“ waren rege gefragt, zeitweise bildeten sich Schlangen vor den Theken. Das Eis gibt es nur auf die Hand, mehr als Straßenverkauf erlaubt die Landesregierung derzeit nicht.

Thomas Althoff war trotzdem zufrieden: „Das ist ein historischer Tag – es gibt wieder Eis.“ Althoff, der in der Innenstadt wohnt, hat hautnah mitbekommen, wie wenig in den vergangenen viereinhalb Wochen (so lange währte die strenge Schließungszeit) los war; nur wenige Geschäfte hatten in dieser Zeit geöffnet. Aber Althoff wollte sein „Historisch“ schließlich doch augenzwinkernd verstanden wissen. Dass zumindest der Auf-Die-Hand-Verkauf von Eis nicht mehr verboten ist, sei ein sehr schönes Zeichen dafür, dass trotz Corona-Krise „die Normalität ein bisschen wieder losgeht“. Althoff hat das Ereignis denn auch richtig zelebriert: „Ich war der Letzte, der vor der Schließung bei Cantonati ein Eis gegessen hat, und jetzt der Erste nach der Wiedereröffnung.“ Dafür habe er sogar etwas gewartet, weil Cantonati erst einige Minuten nach elf Uhr aufmachte.

Dass er mit seinem frischen Nussbecher erstmal 50 Meter weiter laufen musste, um ihn zu genießen, wunderte Althoff dann aber doch: „Diese Auflage ist sinnlos. Natürlich braucht man zum Corona-Schutz noch Auflagen – entscheidend ist aber doch nur, dass man zwei Meter Abstand zu anderen Leuten hält, egal ob ich mein Eis vor der Eisdiele oder 50 Meter weiter schlotze.“

Gute Nachricht: Wie schon am Wochenende, gab es am Montag keine neuen Corona-Infektionen in Zweibrücken, Pirmasens und der Südwestpfalz.

FOTO: Mathias Schneck