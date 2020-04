später lesen Coronaschutz-Regeln präzisiert Eis darf man abholen, aber nicht draußen essen FOTO: dpa / Peter Kneffel FOTO: dpa / Peter Kneffel Teilen

Was dürfen Eisdielen in der Corona-Krise? Diese Frage hat in den vergangenen Tagen in Zweibrücken für Verwirrung gesorgt und nach Merkur-Informationen auch einen umstrittenen Ordnungsamts-Einsatz, der Verkauf an einer Eisdiele unterband.