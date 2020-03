Auf spontaner Informationsveranstaltung der Stadt zum Coronavirus beantworteten Experten Fragen von rund 50 Besuchern. Von Norbert Schwarz

Das Coronavirus ist derzeit in aller Munde. Nicht allein Mediziner versuchen mit aller Kraft die Diskussion um das Virus zu versachlichen. Oberbürgermeister Marold Wosnitza und Matthias Stopp, Chefarzt und Lungenfacharzt beim Nardini-Klinikum in Zweibrücken wollten auch einen Beitrag zur Bürgeraufklärung leisten. Gestern Nachmittag informierten daher Mediziner über das Virus. Sie sagten, dass alle Verantwortlichen auf den verschiedenen Ebenen bestens gerüstet seien.

Auf einem Tisch am Eingang der Festhalle stand allerlei Informationsmaterial und natürlich der obligatorische Desinfektionsmittelspender im Handformat. Die 50 Veranstaltungsbesucher, darunter zahlreiche niedergelassene Ärzte aus Stadt und Umland, verloren sich regelrecht in der Weite des Saalgevierts. Das Redner-Panel mit der Mikrobiologin und Virologin Barbara Gärtner, der Hygiene-Expertin des Nardini-Klinikums Marliese Fritz, dem Vorsitzenden der Ärztevereinigung und Landtagsabgeordneten Christoph Gensch, dem Leiter des Gesundheitsamtes Heinz-Ulrich Koch oder Horst Winter vom Nardini-Klinikum Zweibrücken war hochkarätig besetzt und konnte den Besuchern viele Hintergrundinformationen bieten, wofür Oberbürgermeister Marold Wosnitza zum Schuss unter dem Beifall aller wärmstens dankte, schließlich war diese außergewöhnliche Infoveranstaltung zum Gesprächsthema Nummer eins regelrecht aus dem Ärmel geschüttelt worden.

Wie sehr die Menschen derzeit verunsichert werden, machte die Frage einer Besucherin zu Beginn deutlich, die eine Zeitungsannonce präsentierte. „Lutschpastillen für die Atemwege, sie verhindern den Virenzugang für Corona“, war darin zu lesen. „Was soll ich davon halten?“, wollte die Dame wissen. „Dafür fehle jede wissenschaftliche Evidenz“, meinte Gesundheitsamtsleiter Koch.

Die Bürger wollten darüber hinaus wissen, was passiert, wenn es einen Verdachtsfall in Zweibrücken geben würde. Zum Beispiel im Helmholtz-Gymnasium, an dem mehr als 1000 Schüler lernen. Das Schließen von Einrichtungen stünde nicht auf der Agenda, versicherte Heinz-Ulrich Koch, der daraufhin auch Fragen zur möglichen häuslichen Quarantäne beantwortete.

Christoph Gensch, nicht allein Arzt sondern auch Landtagspolitiker störte sich daran, wie die Thematik insgesamt im Land diskutiert wird. Sein Werben in der Sache galt den guten Infoseiten des Robert-Koch-Institutes und den Regierungen im Internet. Daran könne man sich orientieren.

Wie gut das Nardini-Klinikum für den Ernstfall gerüstet ist, konnten sowohl Marlies Fritz als auch Kollege Horst Winter in den 90 Minuten der Infoveranstaltung vermitteln. Matthias Stopp hatte die Rolle des Moderators übernommen, Zwischenfragen gestellt und damit den Informationsfluss noch angeregt.

Die Experten spielten alle erdenklichen Szenarien durch. Einig waren sie sich in der Einschätzung, dass es beim Coronavirus nicht zu einem „Flächenbrand“ kommen wird.

Die Virologin Gärtner, die ob ihrer wissenschaftlichen Arbeit auch auf der internationalen Ebene besten Einblick hat, berichtete von der Handhabung im Ausland. In England werden „Verdachtsfälle“ mit den entsprechenden Symptomen beispielsweise von einem Mediziner in einem Ganzkörperschutzanzug untersucht. Dort komme niemand ins Krankenhaus, während hierzulande ein viel höhere Aufwand betrieben wird, wie aus den Schilderungen hervorging.