Seit einigen Wochen blüht es auch in der Rosenstadt Zweibrücken. Zwar kann der Rosengarten derzeit wegen der Corona-Krise nicht besucht werden (wir berichteten ausführlich) – blühende Blumen und Natur gibt es aber trotzdem auch an vielen anderen öffentlichen Ecken dieser Stadt. Von Nadine Lang

Wie hier gegenüber dem Amtsgericht am Goetheplatz. Darum: Augen auf und in dieser Zeit auch an den schönen Seiten des Lebens in Zweibrücken erfreuen!⇥Foto: Nadine Lang