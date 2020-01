später lesen FZG Wolfsloch Pendelverkehr zur Freizeitgemeinschaft Teilen

Twittern



(red) Die Blau-Schwarze-Nacht der Freizeitgemeinschaft (FZG) Wolfsloch am Samstag, 1. Februar, in der Mehrzweckhalle Wattweiler ist restlos ausverkauft. Es sind keine Tickets an der Abendkasse mehr erhältlich.