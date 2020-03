später lesen Warnbake umgefahren Betrunken auf der Autobahn Teilen

Twittern



(red) Einem aufmerksamen Zeugen ist am Sonntag gegen 21 Uhr auf der A 8 bei Zweibrücken ein Ford-Transit aufgefallen, weil er in Schlangenlinien über die Autobahn fuhr. Auf seiner Fahrt hatte der Wagen nach Polizeiangaben eine Warnbake der Baustellenabsicherung in Höhe der Ausfahrt Zweibrücken-Mitte beschädigt (Schaden: 150 Euro).