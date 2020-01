später lesen Zweibrücker Polizei sucht Zeugen Taschendiebe in Lammstraße und in Niederauerbach Teilen

Einer 60-jährigen Frau ist am 30. Dezember gegen 16 Uhr in einem Supermarkt in der Sickingerhöhstraße in Niederauerbach von einem bislang unbekannten Täter 200 Euro an Bargeld aus der Handtasche entwendet worden.