Dieser Antrag des von Landrätin Susanne Ganster (CDU) und Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) geführten ZEF steht am Donnerstag auf der Tagesordnung der Verbandsversammlung. Im Beschlussvorschlag heißt es zur Begründung nur, wie nichtöffentlich „ausführlich dargelegt „kann ein Bebauungsplan mit den im städtebaulichen Vertrag zwischen dem ZEF und Kleinpoppen Projekte vorgesehenen Zielen nicht rechtmäßig aufgestellt werden“. Näher will sich der ZEF in der teils öffentlichen Sitzung (17 Uhr, VG-Verwaltung) äußern. Investor André Kleinpoppen hat auf Merkur-Anfrage noch nicht geantwortet. Die Ratsfraktionschefs Christoph Gensch (CDU) und Stéphane Moulin (SPD) begrüßen das Aus für das mit bis zu 45 000 Quadratmetern geplante Möbelhaus. Gensch sagte, er habe das Projekt schon immer abgelehnt. Moulin erklärte den Sinneswandel der SPD im Laufe der Jahre mit dem Wechsel im OB-Amt und Gesprächen mit dem Investor, der „manches angekündigt hat, was nicht so ganz belastbar war“.