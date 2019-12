Doch viele Fragen würden besser diskutiert und bewertet, bevor man viel Steuergeld und Zeit in bürokratisch ja doch sehr aufwendige Bebauungsplanverfahren investiert. Etwa bei der aktuell vom Naturschutzbeirat aufgeworfenen Frage, ob das geplante große Baugebiet oberhalb Ixheims („Wohnen am Kirchberg“) die Kaltluftzufuhr des damit schon heute am schlechtesten versorgten Zweibrücker Stadtteils behindert (wir berichteten). Die Belege des Beirats für seine Befürchtung sehen so eindeutig aus, dass der Stadtrat sie sorgfältig abwägen und das Planverfahren erst einmal stoppen sollte, um zu prüfen, ob man auf das Baugebiet dort nicht besser ganz oder in Teilen verzichtet. Wobei man nebenbei auch daran denken könnte, dass eine Bebauung dort nicht nur dem Wind den Weg versperren würde, sondern auch eine der schönsten Aussichten auf Zweibrücken für Spaziergänger und Wanderer.