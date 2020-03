(red) Die Banken in der Region haben den direkten Kontakt mit Kunden wegen der Corona-Infektionsgefahr weitgehend abgeschafft. Die VR-Bank Südwestpfalz schließt ab Mittwoch, 25. März bis auf Weiteres alle personenbesetzten Filialen.

Die via Homeoffice arbeitenden Bankmitarbeiter sollen aber für ihre Kunden sowohl telefonisch als auch per E-Mail erreichbar sein. Auf diesen Wegen können auch Firmenkunden mit der Bank in Kontakt bleiben.

Die Sparkasse Südwestpfalz hatte bereits am Donnerstag alle Zweigstellen außer den drei großen in Pirmasens und Zweibrücken bis auf Weiteres für persönliche Serviceleistungen geschlossen.