Weiterführende Schulen in Zweibrücken Bald Anmeldewoche für künftige Fünftklässler

Die Die Anmeldungen für die Schülerinnen und Schüler der neuen fünften Klassen des Schuljahres 2020/21 kann an den weiterführenden Schulen in Zweibrücken in der Woche vom 3. bis 7. Februar zu den nachfolgenden Zeiten in den jeweiligen Sekretariaten erfolgen: Montag bis Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Freitag nur 8 bis 12 Uhr.