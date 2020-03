später lesen Zeugen gesucht Autoscheibe eingeschlagen Teilen

(red) Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde an einem schwarzen 1er BMW, der in der Straße Am Ölkorb in Höhe des Anwesens Nr. 65 abgestellt war, die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Es entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von etwa 300 Euro.