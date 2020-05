Gezeigt werden Filme wie „Pets 2“, die „Känguru-Chroniken“ und „Der Unsichtbare“. Von Cordula von Waldow

„Den Menschen etwas Gutes tun, ihnen ein Stückchen Normalität im seit Wochen so völlig anderen Alltag mit seinen vielfältigen Sorgen und Herausforderungen ermöglichen“ - diese Idee brachte Holger Staab, selbst (Auto)Kinofan, auf die Idee des Autokinos. Da die normalen Kinos ja noch geschlossen sind, kann der Filmgenuss aus dem eigenen Fahrzeug mit der entsprechenden, genehmigten Besetzung (2 Personen, Eltern mit eigenen Kindern), leicht die Sicherheitsvorschriften einhalten.

Als Fest für die ganze Familie (und weil das Kfz-Testgelände am Flughafen keinen früheren Termin frei hatte) hat der 43-jährige Saarländer das Muttertagswochenende (8. bis 14. Mai) ausgewählt. So stehen jeweils um 21 und um 24 Uhr Filme für die ganze Familie und für die Damenwelt im Vordergrund: Bei der begrenzten Auswahl für Autokino fiel die Wahl auf den aktuellen Familienfilm „Pets 2“. Weiter werden „Känguru Chroniken“ und „Nightlife“ gezeigt, die Actionkomödie „The Gentlemen“ richtet sich eher an die Männerwelt, „Der Unsichtbare“ ist ein Film für Horrorfans. „Birds of Prey“ will auf der 250 Quadratmeter großen, aufblasbaren Leinwand mit einer Heldin „wie aus dem Comicbuch“ begeistern, beschreibt Nathalie Harbig von der Firma Tat & Drang.

Die Neukirchnerin ist auf Großveranstaltungen spezialisiert und zudem Event-Gastronomin. So gibt es, einmalig unter den aktuell gestatteten Auto-Kinos in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, auch ein kulinarisches Angebot. Snacks und Getränke werden mit den Tickets zusammen geordert und per „Autorutsche“ serviert, einer Tüte, um den Müll aufzunehmen. Selbst die Einlasskontrolle und die Einweisung auf dem Parkplatz verlaufen kontaktlos durch die geschlossene Autoscheibe. Kleine Autos vorne, große Autos hinten garantieren, dass jeder etwas sehen kann.

Doch der „Ideenmann“, wie sich Holger Staab beschreibt, hat noch mehr Extras aus Lager. In Zusammenarbeit mit einem nahe gelegenen Auto-Aufbereiter bekommt jedes Fahrzeug die Frontscheibe gewaschen. Außerdem gibt es verschiedene Preise zu gewinnen. Die Tontechnik wird über den UKW in einer vor Ort genannten Frequenz in die Fahrzeuge übertragen. Eine große Toilette wird ebenfalls gemäß dem Corona-Standard geführt: Mindestabstand sowie Desinfektion vor und nach dem Toilettengang.

Bei aller Technik, dem immensen organisatorischen und personellen Aufwand und höheren Mietpreisen für die Filme liegen die Ticketpreise über denen an der Kinokasse. Dennoch wissen die beiden Veranstalter, dass sie selbst bei vollem Kino auf ein Null-Geschäft zulaufen. Doch nach dem ersten Run haben sie die Verweildauer bereits um vier Tage verlängert. „Wenn alles gut läuft, hängen wir weitere Tage dran“, plant Holger Staab. Ihm schweben dabei auch Charity-Veranstaltungen vor für Menschen, die auf Grund der Corona-Plandemie in Existenznöte geraten sind, etwa Taxifahrer oder Künstler.

www.autokino-saarpfalz.de