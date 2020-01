später lesen Zeugen gesucht Auto in Garage angezündet FOTO: Polizei FOTO: Polizei Teilen

(red) Am Sonntagmorgen ist zwischen 9.50 Uhr und 9.59 Uhr ein schwarzer VW-Golf in Brand gesteckt worden, der in einer unverschlossenen Garage neben einem Einfamilienhaus in der Eiflerstraße abgestellt war.