(red) Am Freitag zwischen neun und 11.15 Uhr hat ein unbekanntes Fahrzeug einen grauen Ford-Focus, der am rechten Fahrbahnrand der Hilgardstraße in Fahrtrichtung Hilgard-Center in Längsaufstellung geparkt war, beschädigt.