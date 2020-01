(red) Der Historische Verein Zweibrücken lädt am Mittwoch, 15. Januar, zur Führung durch die Sonderausstellung „Menschenbilder“ im Stadtmuseum ein. Die Führung mit der Leiterin Charlotte Glück beginnt um 19 Uhr.

In der Vergangenheit haben Kunstwerke aus dem Besitz von Karola und Gerd Steuer immer wieder das Stadtmuseum bereichert. Nun bestückt das Ehepaar eine ganze Ausstellung. Das Ehepaar Steuer hat in vier Jahrzehnten eine umfangreiche, von Experten hochgeschätzte Kunstsammlung zusammengetragen. Sie umfasst Malerei, Grafik und Plastik, Fotografie, Möbel, Waffen, Münzen, Bücher, Porzellan, Miniaturen und vieles andere vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Von Anfang an spielten regionale Bezüge eine große Rolle. Dementsprechend liegt einer der Sammelschwerpunkte auf der Zweibrücker Kunst und Geschichte, ein weiterer auf pfäl­zischen Künstlern des 19. und 20. Jahrhunderts. Unter dem Titel „Menschenbilder“ zeigt die Ausstellung einen Querschnitt von Motiven, Künstlern und Techniken, die in der Sammlung vertreten sind. Themenschwerpunkte bilden das Repräsentationsporträt, Genredarstellungen, das erotische Bild sowie der unausweichliche Tod. Bestaunen kann man Hunderte Kunstwerke vom mittelalterlichen Stundenbuch bis zu Andy Warhols Marilyn Monroe. Die Sonderausstellung im Stadtmuseum ist noch bis 2. Februar zu sehen.