Am Mittwochabend ist das Bowie-Musical „Lazarus“ in der Festhalle zu sehen. Von Sebastian Dingler

Einer der größten Popkünstler der vergangenen Jahrzehnte starb am 10. Januar 2016, zwei Tage nach seinem 69. Geburtstag: David Bowie, der Komponist und Sänger von Songs wie „Ashes to Ashes“, „Ziggy Stardust“ oder „Space Oddity“. Dass er bald sterben muss, wusste der Musiker schon anderthalb Jahre vorher, nach der Diagnose Leberkrebs.

Als Künstler durch und durch gab es für ihn nur einen Weg, damit umzugehen: Das Thema Sterben künstlerisch zu verarbeiten. Zum einen brachte Bowie noch ein letztes Album namens „Blackstar“ heraus, zum anderen verfasste er mit Hilfe des irischen Dramatikers Enda Walsh ein Musical namens „Lazarus“. In diesem wünscht sich der unsterbliche Außerirdische Thomas Newton, der auf die Erde geraten ist, auf seinen Heimatplaneten zurück. Doch ein passendes Raumschiff kann unmöglich gebaut werden. Aus Newtons Gedanken entspringen Figuren wie ein Mädchen, das ihm trügerische Hoffnung auf eine Rückkehr nach hause macht. Oder ein Todesengel, der ihm beibringen will, loszulassen und zu sterben. Das mit vielen Bowie-Songs versehene Stück wird Mittwoch ab 20 Uhr vom Münchner A.gon-Theater in der Zweibrücker Festhalle aufgeführt. Die Figur des Thomas Newton stammt aus dem Roman „The Man Who Fell to Earth“ von Walter Trevis, bei dessen gleichnamiger Verfilmung von 1976 Bowie die Hauptrolle spielte.

Bowie-Klassiker wie „The Man Who Sold the World“, „Changes“ oder „Heroes“ wurden in den neuen Kontext gesetzt, die Noten für die achtköpfige Band wurden vom amerikanischen Keyboarder Henry Hey geschrieben. Enda Walsh begann die Zusammenarbeit mit Bowie noch in Unkenntnis von dessen Diagnose. Eines Tages soll der Sänger zu ihm gesagt haben, so erzählt es Walsh in einem Interview: „Ich hab’ verdammt noch mal Krebs. Ich werde sterben. Jetzt weißt du, was wir hier eigentlich tun.“ Die Uraufführung des Stückes in New York am 7. Dezember 2015 erlebte Bowie gerade noch so.

Regisseur der Aufführung in der Zweibrücker Festhalle ist Stefan Zimmermann. Im Gegensatz zu anderen Inszenierungen wollte er keinen Hauptdarsteller, der versucht, Bowie ähnlich zu sehen. „Nein, das ist einfach ein Stück für einen ganz außergewöhnlichen Schauspieler, der die Extravaganz dieser Figur darstellen kann. Da kann man weder danach gehen, ob einer Bowie ähnlich sieht oder so singt wie er. Wir haben mit Ingo Brosch in der Hauptrolle den absoluten Volltreffer gelandet.“ Auch sei Newton gar nicht mit Bowie gleichzusetzen. „Er ist eine Kunstfigur, die sehr mit Bowies persönlichen Überlegungen zu tun hat.“ Beeindruckt war Zimmermann zunächst von dem riesigen Erfolg, mit dem „Lazarus“ in London lief. Dann schaute er sich das Stück selbst in Düsseldorf an und war begeistert: „Das ist zum einen Teil unterhaltend und zum anderen sehr tiefsinnig. Dazu gibt es diese unglaublich schönen Songs.“ Die Premiere seiner Inszenierung in Unterföhrung bei München sei ein ganz großer Erfolg gewesen: „Die Leute waren total geflasht!“.

